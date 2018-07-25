В Индонезии родился ребенок с двумя лицами. Видео

В индонезийском городе Батам родился ребенок с двумя лицами и двумя мозгами в одной голове.

Как сообщает Daily Mail, мальчику по имени Гилан Эндика на данный момент два месяца.

У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в материнской утробе. Такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев. Пока ребенок остается в больнице под присмотром специалистов.

Мать Гилана рассказала, что не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала.

Напомним, в начале июля в городе Гуйан (Китай) мужчина поймал рыбу с головой, похожей на голубиную.