Открытки с Днем крещения Руси-2018 и поздравления на словах

28 июля украинцы отмечают юбилейную 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси.

Кто крестил Русь

Праздник недаром установлен в день памяти князя Владимира Великого: именно он стал Крестителем Руси. Поэтому в этот же день мы отмечаем именины Владимира. Как поздравляют Володь – читайте в нашем материале День Ангела Владимира-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках.

Крещение Руси: дата

Точно известен год этого события – 988 год. А вот точной даты нет, только предположительная – 14 августа. Но это неточно, поэтому и праздник отмечают 28 июля – в день смерти Владимира Великого.

Поздравления с Днем крещения Руси в прозе

В день крещения Руси желаю крепкого здоровья, веры и надежды на лучшее и светлое будущее, любви, искренности, счастья и добра. Пусть ясное небо, яркое солнце, урожайный дождик, могучий ветер и шелест деревьев помогает жить во благо и радоваться жизни. Пусть будет радость на душе и удача в бравом деле.

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Всех православных христиан нашей Родины можно поздравить с великим праздником, с Днем Крещения Руси. Пусть это было дело и не одного дня, но оно поменяло всю нашу жизнь, и представить Русь иной просто не получится. Что же, поздравим нас всех с праздником и пожелаем света в душе сегодня и всегда.

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Поздравляю всех православных с праздником крещения святой Руси! Желаю всем крепости веры, великого духа, человеческого сострадания и светлой любви. Пусть в ваших домах всегда будет править мир, уважение и взаимопонимание. Пускай ваши дела всегда будут честными, богоугодными и праведными. И пускай поступки ваши вознаграждаются по достоинству.

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Поздравляем вас, дорогие православные братья, с Днём крещения Руси! Великий князь Владимир указал нашему народу праведный путь, выведя его из мрака идолопоклонничества, так давайте подарим этому святому нашу благодарность и прославляющие молитвы!

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3 смс - 188 символов:

Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю благодатной, доброй, красивой и счастливой жизни, в которой Господь всегда поможет выбрать верный путь, в которой будет много дней услады и радости.

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4 смс - 252 символа:

Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних чувств, крепкого здравия, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.

Стихи-поздравления на крещение Руси

Поздравляю с крещением Руси,

"Отче наш, иже еси на небесех",

Святой Владимир спасибо тебе,

Слава князю на небесах и на земле.

Идолы пали, истуканы мертвы,

Возведены храмы и души живы.

Слава Владимир, князь наш святой,

Пусть тебя греет нимб золотой.

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3 смс - 180 символов:

С Днем крещения Руси!

Пусть Господь вас бережет

От беды, упадка сил

И от множества забот,

Пусть все ясны будут дни

И несут вам красоту,

Море радости, любви,

Кучу счастья, доброту!

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3 смс - 199 символов:

С Днем крещения Руси

Поздравляю от души,

В день, столь светлый и святой,

Радуйтесь вы всей душой.

Очищайте от зла разум,

Не знавать вам боли, сглазов,

Пусть в семье царит уют

И всегда вас дома ждут.

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3 смс - 176 символов:

День крещения Руси —

Православный праздник.

Пусть Господь тебя хранит

От любых напастей.

С Божьей помощью пускай

Ты идешь по миру.

Добротой всегда сверкай,

Будь душой красива.