Открытки с Днем крещения Руси-2018 и поздравления на словах

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником.
28 июля украинцы отмечают юбилейную 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси.
Кто крестил Русь
Праздник недаром установлен в день памяти князя Владимира Великого: именно он стал Крестителем Руси. Поэтому в этот же день мы отмечаем именины Владимира. Как поздравляют Володь – читайте в нашем материале День Ангела Владимира-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках.
Крещение Руси: дата
Точно известен год этого события – 988 год. А вот точной даты нет, только предположительная – 14 августа. Но это неточно, поэтому и праздник отмечают 28 июля – в день смерти Владимира Великого.
Поздравления с Днем крещения Руси в прозе
В день крещения Руси желаю крепкого здоровья, веры и надежды на лучшее и светлое будущее, любви, искренности, счастья и добра. Пусть ясное небо, яркое солнце, урожайный дождик, могучий ветер и шелест деревьев помогает жить во благо и радоваться жизни. Пусть будет радость на душе и удача в бравом деле.
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Всех православных христиан нашей Родины можно поздравить с великим праздником, с Днем Крещения Руси. Пусть это было дело и не одного дня, но оно поменяло всю нашу жизнь, и представить Русь иной просто не получится. Что же, поздравим нас всех с праздником и пожелаем света в душе сегодня и всегда.
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Поздравляю всех православных с праздником крещения святой Руси! Желаю всем крепости веры, великого духа, человеческого сострадания и светлой любви. Пусть в ваших домах всегда будет править мир, уважение и взаимопонимание. Пускай ваши дела всегда будут честными, богоугодными и праведными. И пускай поступки ваши вознаграждаются по достоинству.
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Поздравляем вас, дорогие православные братья, с Днём крещения Руси! Великий князь Владимир указал нашему народу праведный путь, выведя его из мрака идолопоклонничества, так давайте подарим этому святому нашу благодарность и прославляющие молитвы!
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3 смс - 188 символов:
Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю благодатной, доброй, красивой и счастливой жизни, в которой Господь всегда поможет выбрать верный путь, в которой будет много дней услады и радости.
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4 смс - 252 символа:
Поздравляю с Днём крещения Руси и желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних чувств, крепкого здравия, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.
Стихи-поздравления на крещение Руси
Поздравляю с крещением Руси,
"Отче наш, иже еси на небесех",
Святой Владимир спасибо тебе,
Слава князю на небесах и на земле.
Идолы пали, истуканы мертвы,
Возведены храмы и души живы.
Слава Владимир, князь наш святой,
Пусть тебя греет нимб золотой.
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3 смс - 180 символов:
С Днем крещения Руси!
Пусть Господь вас бережет
От беды, упадка сил
И от множества забот,
Пусть все ясны будут дни
И несут вам красоту,
Море радости, любви,
Кучу счастья, доброту!
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3 смс - 199 символов:
С Днем крещения Руси
Поздравляю от души,
В день, столь светлый и святой,
Радуйтесь вы всей душой.
Очищайте от зла разум,
Не знавать вам боли, сглазов,
Пусть в семье царит уют
И всегда вас дома ждут.
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3 смс - 176 символов:
День крещения Руси —
Православный праздник.
Пусть Господь тебя хранит
От любых напастей.
С Божьей помощью пускай
Ты идешь по миру.
Добротой всегда сверкай,
Будь душой красива.