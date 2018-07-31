В Китае изымают гробы и запрещают хоронить умерших

В юго-восточной китайской провинции Цзяньси власти вместо захоронения умерших настоятельно предлагают местному населению кремировать мертвецов; как утверждает власть, это делается с целью экономии земельных ресурсов.

Гробы насильно конфискуют у граждан. Инициатива властей не встретила понимания и поддержки у большей части населения: кремация противоречит многовековым традициям, к которым в Китае всегда очень особое, почтительное отношение, пишет South China Morning Post.

"Самое худшее... это то, что они конфискуют не только гробы, но и запрещают местные ритуалы захоронения. Никаких гробов, надгробных плит", — возмущенно рассказывает 29-летний китаец из отдаленной деревни в Цзянси.

В частности, добавил он, власти конфисковали два гроба из домов его бабушки и дедушки.

"Эти гробы хранились в залах, посвященных предкам, более 30 лет. Их сделали плотники из деревьев, растущих на нашей земле", - сказал мужчина.





Согласно китайской традиции, гробы хранятся в домах китайцев в течение долгого времени. Гробы стоят недешево, и бедным семьям понадобилось немало времени, чтобы скопить пять тысяч юаней на их покупку; при этом, конфисковывая гробы, местные власти предложили взамен только две тысячи юаней.

Многие китайцы, особенно пожилые, всеми силами сопротивлялись инициативе властей - так, в провинции прошла чуть ли не акция протеста, когда китайцы ложились в гробы, чтобы их не забирали. Тем не менее, львиная доля изъятых гробов все-таки была уничтожена - в том числе "деревянные макинтоши" давили экскаватором, уточняет издание.

Несмотря на недовольство жителей, власти взяли курс на кремацию, как единственный легальный метод похорон, и планируют полностью внедрить ее уже к сентябрю этого года.





Ранее в другой провинции, Шаньдун, ввели аналогичный запрет традиционные похороны, однако пошли немного дальше - после кремации родственники умерших обязывались предоставить властям сертификат о легальной процедуре похорон. На практике это привело к тому, что некоторые китайцы стали пользоваться услугами "торговцев телами": они покупали покойника, сжигали его и предоставляли сертификат о кремации. А своего родственника тайно хоронили согласно традициям. В итоге в апреле пять мужчин получили тюремные сроки за кражу и продажу тел.





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