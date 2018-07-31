В Китае изымают гробы и запрещают хоронить умерших

Инициатива местных властей у населения понимания не встретила.
В юго-восточной китайской провинции Цзяньси власти вместо захоронения умерших настоятельно предлагают местному населению кремировать мертвецов; как утверждает власть, это делается с целью экономии земельных ресурсов.
Гробы насильно конфискуют у граждан. Инициатива властей не встретила понимания и поддержки у большей части населения: кремация противоречит многовековым традициям, к которым в Китае всегда очень особое, почтительное отношение, пишет South China Morning Post.
"Самое худшее... это то, что они конфискуют не только гробы, но и запрещают местные ритуалы захоронения. Никаких гробов, надгробных плит", — возмущенно рассказывает 29-летний китаец из отдаленной деревни в Цзянси.
В частности, добавил он, власти конфисковали два гроба из домов его бабушки и дедушки.
"Эти гробы хранились в залах, посвященных предкам, более 30 лет. Их сделали плотники из деревьев, растущих на нашей земле", - сказал мужчина.
疫苗棺材，孩子老人，活人死人，只要从你身上捞到钱，一个也不放过！良心多少钱一斤？ pic.twitter.com/OzBsFAQtyb— 秀才江湖 (@xiucai1911) 31 июля 2018 г.
Согласно китайской традиции, гробы хранятся в домах китайцев в течение долгого времени. Гробы стоят недешево, и бедным семьям понадобилось немало времени, чтобы скопить пять тысяч юаней на их покупку; при этом, конфисковывая гробы, местные власти предложили взамен только две тысячи юаней.
Многие китайцы, особенно пожилые, всеми силами сопротивлялись инициативе властей - так, в провинции прошла чуть ли не акция протеста, когда китайцы ложились в гробы, чтобы их не забирали. Тем не менее, львиная доля изъятых гробов все-таки была уничтожена - в том числе "деревянные макинтоши" давили экскаватором, уточняет издание.
Несмотря на недовольство жителей, власти взяли курс на кремацию, как единственный легальный метод похорон, и планируют полностью внедрить ее уже к сентябрю этого года.
善良的江西老俵低估了狗官们的无耻！站起来反抗，打跑狗官们！— 中国爆料革命全球协调中心冤假错案曝光台(推特) (@king19890604) 31 июля 2018 г.
江西平坟事件。这位老人为了能土葬，赶在政策前喝农药自杀，结果还是被撬开棺材拉走了。
动用警力強闯祭奠现场抢尸。请问还有哪个国家的执法者敢如此张狂妄为？ [转] pic.twitter.com/8oaWnErP3E
Ранее в другой провинции, Шаньдун, ввели аналогичный запрет традиционные похороны, однако пошли немного дальше - после кремации родственники умерших обязывались предоставить властям сертификат о легальной процедуре похорон. На практике это привело к тому, что некоторые китайцы стали пользоваться услугами "торговцев телами": они покупали покойника, сжигали его и предоставляли сертификат о кремации. А своего родственника тайно хоронили согласно традициям. В итоге в апреле пять мужчин получили тюремные сроки за кражу и продажу тел.
江西抢棺运动，简直是禽兽运动：— 李方 (@lifang072) 30 июля 2018 г.
从村民家中抢棺材5000多具，毁灭，以为政绩。"物权法"是个狗屁吗？
弋阳县一老人下葬7日，被强行挖出，拖尸火化。
吉安警察，从正在祭奠的百姓家中，开棺拖走亲人尸体火化。
另有视频，官方在野外掘坟，将尸体露天烧毁。
凄惨，人尚不忍目睹，何况神灵乎！ pic.twitter.com/Bp9p4Lyni8
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