День Ильи-2018: что нельзя делать

Уже завтра, 2 августа, отмечается День Ильи-2018.

Илья Пророк является покровителем скотоводства и земледелия, а потому в нашей аграрной стране издревле почитался особо. Ему молились о дождях в засуху. Считается, что Илья Пророк помогает:

девушкам – в обретении доброго мужа;

в разрешении супружеских споров;

даруя чудодейственное исцеление;

примириться родителям с детьми.

Ильин день: обряды и традиции

2 августа православные посещают богослужения в память пророка Илии.

В деревнях в старину устраивали совместные трапезы с соседними селами, также раздавая еду малоимущим и бездомным.

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В канун праздника окуривали ладаном огород, поле, жилье и скот, чтобы оберечь их от попадания молний.

День Ильи: что нельзя делать

Главный запрет праздника Ильи – запрет на купания (имеются в виду открытые водоемы). Подробнее читайте об этом в нашем материале Ильин день: почему нельзя купаться.

Среди других запретов на Илью:

нельзя работать дома, в поле и огороде – на последние даже выходить запрещалось: мол, корни растений погниют;

громко кричать, петь, стрелять – ударом молнии покарает;

сквернословить и допускать плохие мысли – как и во всякий религиозный праздник;

выпускать из дома домашних животных, а дворовых, наоборот, брать в дом – считалось, что в них может вселиться нечистая сила и так человек впустит ее в свое жилье;

из-за поверья на счет вселения нечисти в этот день также не ловили рыбу;

запрещалось стоять под деревом и на перекрестках – можно получить удар молнии или повстречаться с нечистью.

Зато в этот день дозволялось ухаживать за пчелами. Такое исключение для них было сделано потому, что именно из пчелиного воска делаются свечки для Божьих храмов.

День Ильи: что можно делать

В этот день запасались дождевой водой (если на Илью бывала гроза): такая вода считалась целебной, поэтому ею умывались все, кто хотел обрести красоту и здоровье.

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На стол в это день подавали хлеб из пшеницы нового урожая, а также овощи и фрукты свежего урожая. Также принято было выставлять на праздничный стол мясные блюда.

Ильин день: поговорки и приметы

Считается, что в Ильин день косят, а метать нельзя: то есть если накосишь сена к Илие, то урожай будет хорошим, а год удачным, а если косить после праздника – то ждет неурожай. А вот снопы метать в стога на Илью нельзя – погниет.

Из других поговорок-примет: