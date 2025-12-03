Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чиновник 10 лет получал зарплату, но на работу не ходил: как его наказали

Сергей Кущ
3 декабря 2025, 10:28
53
Наказание стало самым жестким в истории страны.
Чиновник 10 лет получал зарплату, но на работу не ходил
Чиновник 10 лет получал зарплату, но на работу не ходил / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как чиновнику удалось провернуть аферу
  • Как его за это наказали

В Кувейте вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет по делу о мошенничестве с зарплатами в государственном секторе. Ему вынесли самый строгий приговор.

По данным следствия, мужчина числился сотрудником отдела обслуживания граждан, однако фактически почти десять лет не появлялся на рабочем месте. Несмотря на его многолетнее отсутствие, зарплата продолжала регулярно поступать на его счет, и нарушение оставалось незамеченным до недавней проверки, пишет Oddity Central.

видео дня

После выявления схемы чиновнику предъявили обвинения в незаконном обогащении и нецелевом использовании государственных средств. Ранее два суда оправдали мужчину, однако кассационная инстанция сочла доказательства убедительными и отменила предыдущие решения.

Помимо пяти лет тюрьмы, осужденный обязан вернуть незаконно полученные 339 000 долларов США и выплатить аналогичную сумму в качестве штрафа. В совокупности сумма взысканий превышает миллион долларов (примерно 42,3 млн грн).

Местные СМИ отмечают, что столь жёсткий приговор — часть масштабной кампании Кувейта по борьбе с коррупцией и схемами фиктивной занятости в государственном секторе. В последние годы власти усилили контроль за выплатами и ужесточили ответственность для нарушителей.

Отмечается, что подобные случаи не ограничиваются странами Залива. В этом году СМИ сообщали об итальянской учительнице, которая находилась на больничном 16 лет подряд, а также о француженке, подавшей в суд на работодателя за 20 лет зарплаты "за бездействие".

Ранее Главред писал, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 года достигла 26 499 грн. По информации Госстата, традиционно самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве — 40 546 грн.

Также сообщалось, что что НБУ прогнозирует резкий рост зарплат в стране. Сообщается, что реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

Об источнике: Oddity Central

Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

