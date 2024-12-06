Как правильно говорить - "покращити" или "поліпшити": какую ошибку не стоит допускать

Когда мы употребляем слова "покращити" и "поліпшити", то часто можем даже не задумываться, есть ли между ними разница.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, в каких случаях используются эти слова и можно ли их использовать, как синонимы.
"Як покращити настрій взимку"? Или "як поліпшити настрій взимку"? Некоторые языковеды считают, что слово "покращити" стоит употреблять, только когда мы говорим о внешности. То есть, можно "покращити зачіску" или "покращити макіяж". А слово "поліпшити" можно употреблять только когда говорим о каких-то свойствах или качествах. То есть "поліпшити побутові умови", например", - отметила Багний.
Однако она подчеркнула: в словаре четко указано, что слова "покращувати" и "поліпшувати" - это синонимы. Поэтому настроение можно и "покращувати", и "поліпшувати".
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "покращувати" или "поліпшувати":
@sametak1064 Покращувати или улучшать? Как правильно #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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