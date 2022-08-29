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Какая польза от соленых помидор: зачем нужно запастись ими побольше

29 августа 2022, 23:40

малосольные помидороы, малосольные помидоры рецепт, рецепт малосольных помидор
малосольные помидороы, малосольные помидоры рецепт, рецепт малосольных помидор / ua.depositphotos.com

Какая польза от соленых помидор: зачем нужно запастись ими побольше

Соленые и квашеные помидоры делают для здоровья больше, чем просто добавляют хрустящий, острый кусочек к вашему любимому блюду. Квашеные помидоры также содержат множество витаминов и минералов.

Сегодня можно самостоятельно сделать квашеные помидоры быстро, можно сделать квашеные помидоры в кастрюле, квашеные помидоры в банке, квашеные помидоры в ведре и другие способы. Бакалейщики продают множество сортов, в том числе целые соленые помидоры, нарезанные сладкие помидоры и другие виды консервации.

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Какая польза от соленых помидор?

Как и большинство овощей, квашеные помидоры почти полностью состоят из воды и содержат очень мало жира или белка. Они также имеют высокую концентрацию витаминов, потому что соленый рассол вытягивает воду из солений.

Их пищевая ценность варьируется в зависимости от типа.:

  • 20% рекомендуемой суточной нормы витамина К, который способствует свертыванию крови и укрепляет кости
  • 6% кальция, необходимого взрослым для крепких костей и зубов и здоровых нервов
  • 6% суточной потребности в калии, который помогает вашим нервам работать правильно
  • 3-4% суточной нормы витамина С, антиоксиданта, защищающего клетки от повреждений
  • 1% дневной нормы витамина А, важного для вашего зрения, иммунной системы и здоровой беременности

Полчашки соленых помидор содержат:

  • Более 3% дневной нормы витамина А
  • Около 1/3 вашей суточной потребности в витамине К
  • Около 4% кальция в день
  • Около 2% суточной потребности в калии

Польза здоровью

Помогает пищеварению. Ферментированные соленые помидоры полны хороших бактерий, называемых пробиотиками, которые важны для здоровья кишечника.

Борется с болезнями. Помидоры богаты антиоксидантом под названием бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Каротин — это мощное соединение, которое, как было показано, помогает снизить шансы умереть от сердечных заболеваний, инсульта, рака, респираторных заболеваний и других состояний.

Может облегчить мышечные спазмы. Некоторые спортсмены клянутся, что рассол после тренировки быстро возмещает потерянные электролиты. Одно исследование показало, что сок может немного лучше, чем вода, снимать мышечные спазмы. Но доказательства слабые.

Обуздайте скачки сахара. Помидорный сок, особенно уксус в нем, может помочь поддерживать уровень сахара в крови на одном уровне. Это может принести пользу людям, которые подвержены риску диабета.

На что обратить внимание

Большим недостатком соленых помидор является то, что они переполнены солью. Всего в одном крупном помидоре с укропом содержится более 2/3 идеального количества натрия, которое среднестатистическому взрослому человеку необходимо в течение всего дня.

Слишком много соли в вашем рационе может повысить ваше кровяное давление, что, в свою очередь, увеличивает ваши шансы на сердечный приступ, инсульт, диабет и заболевание почек. Натрий также может вымывать кальций из ваших костей. Это может ослабить ваши кости и повысить риск перелома кости.

Как мариновать в домашних условиях

Есть два основных способа сделать соленья самостоятельно. Один из способов — залить их уксусом. Другой способ — ферментировать только с солью и водой. Независимо от метода, следуйте этим общим советам:

  • Выбирайте помидоры свежие, твердые и без повреждений.
  • Используйте соль для консервирования или маринования. Другие соли замутняют рассол.
  • Добавьте семена укропа, хрен, семена горчицы, чеснок и любые другие специи.
  • Внимательно следуйте инструкциям по варке и консервированию, чтобы предотвратить рост вредных бактерий внутри.
  • Держите соленые помидоры в закрытых банках в течение нескольких недель, прежде чем употреблять их в пищу.
здоровье
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