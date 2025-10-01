Укр
Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

Мария Николишин
1 октября 2025, 13:56
Предки верили, что имя может повлиять на судьбу ребенка.
Интересные имена для девочки / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие имена приносят счастье
  • Как можно назвать девочку

Родители, которые ждут ребенка, всегда ответственно относятся к выбору имени. Это особый момент, который хочется хорошо обдумать. Кроме того, наши предки верили, что правильно подобранное имя может повлиять на судьбу ребенка и даже принести ему счастье.

Главред решил разобраться, какие женские имена приносят счастье.

Как можно красиво назвать дочь

Ресурс Как звать рассказывает, что существуют некоторые имена, которые приносят счастье и благополучие в жизнь своего носителя. Они довольно интересные и мелодичные, поэтому многих заинтересуют.

Счастливые имена для девочки

Аврора

Известно, что это имя имеет латинские корни и трактуется как "рассвет". В римской мифологии так звали богиню утренней зари. Люди с таким именем преимущественно мечтательные и романтические личности, которые верят в чудеса. Они обладают хорошей интуицией, которая постоянно помогает в жизни.

Аурелия

Имя происходит из латинского языка и переводится как "золотая". В древности так называли только представительниц элиты. Женщины, которые носят это имя - умные и элегантные, поражают своим изысканным стилем. Они всегда стремятся к саморазвитию и новым знаниям.

Карина

Имеет римское происхождение и переводится как "милая" или "дорогая". Обладательницы этого имени обычно имеют сильный характер и внутренний стержень. Они умеют привлекать к себе внимание и легко находят общий язык с людьми. Женщины с этим именем также отличаются тонким чувством красоты и гармонии, что помогает им в самовыражении.

Летиция

Имеет латинское происхождение и означает "радость". В римской мифологии так звали богиню радости и веселья. Женщины, которые его носят имеют богатое воображение и легко адаптируются к изменениям.

Вы также можете узнать, какие самые редкие имена детей в Украине. Что интересно, некоторые из них даже трудно произнести.

Ранее мы также рассказывали о рейтинге странных и смешных имен из СССР, которые реально давали детям. В современном мире они звучат как шутка.

Об источнике: Как звать

Как звать - это ресурс, который рассказывает, что означают мужские и женские имена и какое влияние они имеют на жизнь и судьбу человека. На сайте можно найти сведения о происхождении различных имен, узнать о характере человека по имени, его особые черты и много другой интересной информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

имена интересные новости
