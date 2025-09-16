Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровья

Самая сильная молитва Господу Богу о помощи - какие самые сильные молитвы о здравии болящего.

https://glavred.info/life/molitva-tvoryashchaya-chudesa-kak-obratitsya-k-bogu-za-isceleniem-i-zashchitoy-zdorovya-10698665.html Ссылка скопирована

Какая самая мощная молитва за здравие больного / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Молитва за здоровье является одним из самых высоких проявлений христианской любви

Молитвы о здоровье совершаются как за физическое, так и за душевное благополучие

В православной традиции молитва за здоровье является одним из самых высоких проявлений христианской любви и заботы о ближнем.

Она отражает веру в Бога как источник жизни и исцеления, а также надежду на Его милосердие. Молитвы о здоровье совершаются как за физическое, так и за душевное благополучие, ведь православное богословие рассматривает человека как целостное существо, где душа и тело неразрывно связаны, объясняют священники Православной церкви Украины.

видео дня

Это раскрывает духовное значение молитв за здоровье, их особенности в православной практике, советы святых отцов и способы, как верующие могут приобщиться к этой молитвенной традиции.

Молитва на оздоровление

Иисусе Христе, Боже наш!

Больная женщина с верою великою прикоснулась к краю одежды Твоей и стала здорова.

Через веру ее Ты дал ей то, чего она хотела.

С такой верой и я прибегаю к Тебе, Доктору всему, помоги больному слуге Твоему (имя) в его недуге.

Дай ему покой душевный и силу телесную, благослови его сном спокойным, а с ним и здоровьем, и подними его с постели болезни.

Господи, милость Твоя да будет над нами, ибо на Тебя мы надеемся.

Аминь.

Молитва о здоровье

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь.

Прошу, извините свое благословение Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, о ком молитесь).

Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников.

Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье.

Аминь.

Молитва митрополита Епифания за больного

Дар здоровья, данный нам Богом, является поистине бесценным богатством для человека.

Весь мир убедился в этом, когда пагубное нашествие задело жизнь миллионов. Если нет здоровья, духовного и телесного, человечество охватывает кризис: моральный, экономический, политический, социальный…

В честь Пантелеймона, целителя больных и покровителя врачей, мы возносим свои молитвы за здоровье. Просим у Всемилостивого Бога, чтобы больные как можно быстрее выздоравливали, а напасти отступили. Молим обо всех больных, о том, чтобы их здоровье крепло, а болезнь теряла пагубное действие и покидала их.

Пусть святой великомученик Пантелеймон оберегает вас от недугов и исцеляет раны – как телесные, так и духовные.

Какие молитвы читают за защиту воинов на фронте

Самые сильные молитвы за украинских защитников — за Победу, за здоровье солдат, за скорейшее завершение войны. Молитвенные обращения к великомученику Георгию Победоносцу и Богородице считаются мощной духовной поддержкой.

Смотрите видео - молитва за здравие:

Ранее Главред писал о самых сильных молитвах за здоровье. Есть несколько молитв, которые могут помочь в исцелении вашего самого родного человека - мамы.

Напомним, ранее мольфар рассказал, как правильно молиться. Максим Гордеев утверждает, что эти молитвы могут усилить защиту.

Больше новостей:

Об источнике: Православная церковь Украины Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред