Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровья

Алексей Тесля
16 сентября 2025, 20:01обновлено 16 сентября, 21:01
100
Самая сильная молитва Господу Богу о помощи - какие самые сильные молитвы о здравии болящего.
церковь
Какая самая мощная молитва за здравие больного / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Молитва за здоровье является одним из самых высоких проявлений христианской любви
  • Молитвы о здоровье совершаются как за физическое, так и за душевное благополучие

В православной традиции молитва за здоровье является одним из самых высоких проявлений христианской любви и заботы о ближнем.

Она отражает веру в Бога как источник жизни и исцеления, а также надежду на Его милосердие. Молитвы о здоровье совершаются как за физическое, так и за душевное благополучие, ведь православное богословие рассматривает человека как целостное существо, где душа и тело неразрывно связаны, объясняют священники Православной церкви Украины.

видео дня

Это раскрывает духовное значение молитв за здоровье, их особенности в православной практике, советы святых отцов и способы, как верующие могут приобщиться к этой молитвенной традиции.

Молитва на оздоровление

Иисусе Христе, Боже наш!

Больная женщина с верою великою прикоснулась к краю одежды Твоей и стала здорова.

Через веру ее Ты дал ей то, чего она хотела.

С такой верой и я прибегаю к Тебе, Доктору всему, помоги больному слуге Твоему (имя) в его недуге.

Дай ему покой душевный и силу телесную, благослови его сном спокойным, а с ним и здоровьем, и подними его с постели болезни.

Господи, милость Твоя да будет над нами, ибо на Тебя мы надеемся.

Аминь.

Молитва о здоровье

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь.

Прошу, извините свое благословение Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, о ком молитесь).

Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников.

Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье.

Аминь.

Молитва митрополита Епифания за больного

Дар здоровья, данный нам Богом, является поистине бесценным богатством для человека.

Весь мир убедился в этом, когда пагубное нашествие задело жизнь миллионов. Если нет здоровья, духовного и телесного, человечество охватывает кризис: моральный, экономический, политический, социальный…

В честь Пантелеймона, целителя больных и покровителя врачей, мы возносим свои молитвы за здоровье. Просим у Всемилостивого Бога, чтобы больные как можно быстрее выздоравливали, а напасти отступили. Молим обо всех больных, о том, чтобы их здоровье крепло, а болезнь теряла пагубное действие и покидала их.

Пусть святой великомученик Пантелеймон оберегает вас от недугов и исцеляет раны – как телесные, так и духовные.

Какие молитвы читают за защиту воинов на фронте

Самые сильные молитвы за украинских защитников — за Победу, за здоровье солдат, за скорейшее завершение войны. Молитвенные обращения к великомученику Георгию Победоносцу и Богородице считаются мощной духовной поддержкой.

Смотрите видео - молитва за здравие:

Ранее Главред писал о самых сильных молитвах за здоровье. Есть несколько молитв, которые могут помочь в исцелении вашего самого родного человека - мамы.

Напомним, ранее мольфар рассказал, как правильно молиться. Максим Гордеев утверждает, что эти молитвы могут усилить защиту.

Больше новостей:

Об источнике: Православная церковь Украины

Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

молитва молитвы ПЦУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:21Синоптик
Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

20:12Мир
Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

20:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

Последние новости

22:06

Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке пересечь границу - Sport Arena

21:49

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

21:47

Его "красные флаги" в отношениях по знаку зодиака: предупреждения от астрологов

20:53

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:51

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилийВидео

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - ЖироховРоссия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
20:40

Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

20:21

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:12

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

20:07

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

Реклама
20:01

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

20:01

Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровьяВидео

19:51

Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке

19:41

Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

19:26

"Вы очень вредите": Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопросаВидео

19:11

Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

19:10

Как Польша готовится к новым атакам РФ?мнение

18:52

Сухой посол сала: секретная добавка и деликатес становится "волшебным"Видео

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

17:51

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Реклама
17:48

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум ЕвропеВидео

17:44

В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

17:40

"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там былоВидео

17:08

"Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФФотоВидео

16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сыростиВидео

16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедеврВидео

15:57

Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

15:56

В США скончался популярный американский актер

15:54

Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

15:46

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

15:32

Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

Реклама
15:20

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснилВидео

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижениеВидео

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весныВидео

15:03

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

14:51

НАБУ три года уничтожало отечественного производителя тепловизоров – эксперт о скандале с "Арчер"

14:49

Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

14:35

"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

14:35

Где девятка среди шестерок: только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд

14:34

Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

14:29

Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять