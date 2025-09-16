Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровья

Вы узнаете:
В православной традиции молитва за здоровье является одним из самых высоких проявлений христианской любви и заботы о ближнем.
Она отражает веру в Бога как источник жизни и исцеления, а также надежду на Его милосердие. Молитвы о здоровье совершаются как за физическое, так и за душевное благополучие, ведь православное богословие рассматривает человека как целостное существо, где душа и тело неразрывно связаны, объясняют священники Православной церкви Украины.
Это раскрывает духовное значение молитв за здоровье, их особенности в православной практике, советы святых отцов и способы, как верующие могут приобщиться к этой молитвенной традиции.
Молитва на оздоровление
Иисусе Христе, Боже наш!
Больная женщина с верою великою прикоснулась к краю одежды Твоей и стала здорова.
Через веру ее Ты дал ей то, чего она хотела.
С такой верой и я прибегаю к Тебе, Доктору всему, помоги больному слуге Твоему (имя) в его недуге.
Дай ему покой душевный и силу телесную, благослови его сном спокойным, а с ним и здоровьем, и подними его с постели болезни.
Господи, милость Твоя да будет над нами, ибо на Тебя мы надеемся.
Аминь.
Молитва о здоровье
Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь.
Прошу, извините свое благословение Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, о ком молитесь).
Защитите их от бед и несчастий, укройте своими Крыльями от врагов и завистников.
Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье.
Аминь.
Молитва митрополита Епифания за больного
Дар здоровья, данный нам Богом, является поистине бесценным богатством для человека.
Весь мир убедился в этом, когда пагубное нашествие задело жизнь миллионов. Если нет здоровья, духовного и телесного, человечество охватывает кризис: моральный, экономический, политический, социальный…
В честь Пантелеймона, целителя больных и покровителя врачей, мы возносим свои молитвы за здоровье. Просим у Всемилостивого Бога, чтобы больные как можно быстрее выздоравливали, а напасти отступили. Молим обо всех больных, о том, чтобы их здоровье крепло, а болезнь теряла пагубное действие и покидала их.
Пусть святой великомученик Пантелеймон оберегает вас от недугов и исцеляет раны – как телесные, так и духовные.
Какие молитвы читают за защиту воинов на фронте
Самые сильные молитвы за украинских защитников — за Победу, за здоровье солдат, за скорейшее завершение войны. Молитвенные обращения к великомученику Георгию Победоносцу и Богородице считаются мощной духовной поддержкой.
Об источнике: Православная церковь Украины
Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.
