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Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла": Авраменко удивил ответом

Алина Дембицкая
11 сентября 2023, 18:38 обновлено 11 сентября, 18:38
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Известный учитель Украины призвал граждан беречь язык, который передали нам наши предки.
Авраменко
Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку говорил об именах.

"Как назвать ребенка – решают родители. Кто-то называет малыша именем деда или бабы, кто-то учитывает прежде всего благозвучие, кто-то обращает внимание на национальную традицию. Наверное, все заметили, что некоторые из украинцев называют своих детей согласно русскому произношению. Не "Микита", а "Нікіта", не "Кирило", а "Кіріл", не "Данило", а "Даніїл" или "Даніла", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как подчеркнул языковед, без сомнения, родители имеют право называть детей так, как они хотят. Но все же лучше записывать в свидетельстве о рождении имена согласно украинской традиции. Чтобы потом, когда у "Даніїла" или "Кіріла" родится дочь или сынуля, не возникло трудностей с отчеством. Например, "Ольга Даніловна" или "Богдан Кірілович".

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"Получается суржик. Органично звучат литературные формы – "Ольга Данилівна", "Богдан Кирилович". Поэтому совет, записывайте своих детей согласно украинской традиции. А обращайтесь к ним в быту так, как вам нравится", - сказал он.

В заключение Авраменко призвал украинцев беречь язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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