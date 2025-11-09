Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

Прописка в чужой квартире не дает никаких имущественных прав. Чем это может обернуться для жителей и как избежать проблем с выселением.

О чем вы узнаете:

Дает ли регистрация право собственности на жилье

Можно ли выселить зарегистрированное в квартире лицо

В Украине до сих пор бытует миф, что человек, прописанный (зарегистрированный) в доме или квартире, автоматически имеет право собственности на жилье. На самом деле это ложное представление.

Понятие регистрации места жительства и права собственности на имущество - совершенно разные юридические категории. Регистрация, которая заменила прежнюю "прописку" еще в 2003 году, является лишь административной отметкой в паспорте, фиксирующей место жительства лица. Она не дает права собственности и не дает оснований претендовать на чужую недвижимость.

При этом регистрация все же наделяет жильца определенными правами, в частности на пользование жильем и защиту от незаконного выселения. Главред расскажет более подробно.

Что такое регистрация и что она не дает

Как объясняет адвокат Дина Дрыжакова, регистрация места жительства - это административная процедура, которая не предоставляет никаких имущественных прав. Зарегистрированное лицо:

не может продать, подарить или поделить жилье;

не приобретает право собственности даже в случае длительного проживания;

не может распоряжаться имуществом собственника без его согласия.

Таким образом, факт проживания или прописки не делает человека собственником жилья.

Права собственника жилья

Официальный владелец имеет исключительное право распоряжаться своим имуществом: продавать, дарить, обменивать и тому подобное. Для этого не требуется согласие лиц, зарегистрированных в квартире.

После продажи жилья все зарегистрированные жильцы обязаны сменить место жительства. Если они не делают этого добровольно, владелец может обратиться в суд.

С 1 декабря 2021 года законодательство предоставило владельцам частного жилья право самостоятельно снять с регистрации совершеннолетнее лицо без его согласия - во внесудебном порядке, через систему декларирования места жительства.

Какие права имеет зарегистрированное лицо

Несмотря на отсутствие права собственности, регистрация все же предоставляет жильцу определенные защитные права:

владелец не может просто выселить зарегистрированное лицо без его согласия или без решения суда;

регистрация подтверждает право пользования жильем (проживание в нем);

лицо имеет право пользоваться коммунальными услугами (газ, вода, электричество, отопление) и участвовать в распределении расходов по договоренности с владельцем;

с согласия владельца зарегистрированное лицо может прописать в квартире своих несовершеннолетних детей;

наличие регистрации влияет на возможность получить медицинское обслуживание, субсидии, социальные услуги и официальную почтовую корреспонденцию по этому адресу.

Главные ограничения

Регистрация не дает зарегистрированному лицу права:

распоряжаться жильем или его частью;

прописывать других людей без согласия собственника;

претендовать на квартиру в случае смерти владельца (если он не является наследником по закону или завещанию).

Если прописанное лицо не имеет правовых оснований для пользования жильем (например, договора аренды или родственной связи), владелец может выселить его через суд.

Что делать, если владелец инициирует выселение

Если владелец решил снять зарегистрированное лицо с учета или выселить его, стоит действовать грамотно:

Проверить правовые основания для проживания - например, наличие договора аренды или подтверждение родственных связей.

Обжаловать решение в суде, если это единственное жилое пространство или существуют основания считать выселение неправомерным.

Обратиться к юристу, который поможет выстроить правовую позицию, подготовить документы и защитить интересы в суде.

О персоне: Дина Дрыжакова Дина Дрыжакова - это известный украинский адвокат и руководитель юридической компании "Прима Лидер Групп". Ее деятельность охватывает предоставление профессиональных юридических консультаций и помощи в различных отраслях права. Адвокат Дрыжакова активно ведет собственный YouTube-канал, где она объясняет сложные правовые вопросы простым языком, делая юридическую информацию доступной для широкой аудитории. Благодаря этой работе, она зарекомендовала себя как правовой эксперт в медиапространстве. Она также часто комментирует изменения в законодательстве и важные юридические прецеденты на различных информационных платформах.

