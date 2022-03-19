В условиях войны: какие сервисы сделали бесплатными услуги для украинцев

Где можно скачать книги, проконсультироваться с психологом или выучить иностранный язык.
Многие украинские и международные компании поддержали украинцев в противостоянии с Россией и ввели бесплатные услуги или минимальную оплату для граждан.
О том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.
Мобильная связь
- В компании Vodafone предоставляют 1000 минут для звонков по Украине и внутри сети и 10Гб мобильного интернета, а также обеспечат беженцев из Украины в Польшу безоплатной связью и интернетом.
- Lifecell дарит 30 минут звонков по Украине и 5 Гб интернета.
- В Киевстар откроют доступ к домашнему интернету даже если счет не оплачен.
- Skype сделал бесплатными звонки на украинские номера заграницей.
Здоровье
Сайт Doctor Online предлагает бесплатную консультацию специалиста в чате.
Календарь менструаций Flo дарит украинским женщинам бесплатную премиум-подписку.
Приложение VOS в App Store и Google Play предоставляет бесплатные консультации психолога.
Приложения для йоги и медитации Better Me Mental Health, Down Dog и Meditopia также стали бесплатными для укранцев.
Книги, телевидение и музыка
Sweet TV и Vodafone TV предоставляют бесплатный доступ к самым популярнм украинским каналам.
MEGOGO открыл доступ к фильмам, сериалам и мультфильмам.
Издательство Yakaboo предоставляет возможность читать электронные книги бесплатно.
Фолио продает электронные книги за 1 гривну.
Издательство Старого Льва предоставляет бесплатный доступ к детским книгам.
В Pocket Book можно скачать электронных книг на сумму до 200 гривен.
Сервис прослушивания музыки Deezer дарит украинцам бесплатный премиум-аккаунт на месяц.
Изучение языков
Сервис изучения иностранного языка для детей Lingokids отменяет плату за подписку для украинцев.
Drops дарит премиум-подписку на один год. Скачать можно в AppStore и Google Play.
Работа
VPN-сервисы TunelBear и Windscribe предоставляют украинцам 10 и 30 Гб трафика соответственно.
Adobe подарит 2 или 3 месяца бесплатного использования всех продуктов украинцам, которые уже были подписаны на сервисы компании.
Сервис MacPaw с промокодом SAVEUKRAINE дает возможность оформить бесплатную подписку на год.
Slack дарит бесплатный премиум на 3 месяца.
Авиаперелеты
Компания WizzAir предоставляет украинцам более 100 тысяч бесплатных билетов по некоторым направлениям. Летать можно без багажа.
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