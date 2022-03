В условиях войны: какие сервисы сделали бесплатными услуги для украинцев

Какими сервисами украинцам можно пользоваться бесплатно / pixabay.com

Многие украинские и международные компании поддержали украинцев в противостоянии с Россией и ввели бесплатные услуги или минимальную оплату для граждан.

О том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.

Мобильная связь

В компании Vodafone предоставляют 1000 минут для звонков по Украине и внутри сети и 10Гб мобильного интернета, а также обеспечат беженцев из Украины в Польшу безоплатной связью и интернетом.

Lifecell дарит 30 минут звонков по Украине и 5 Гб интернета.

В Киевстар откроют доступ к домашнему интернету даже если счет не оплачен.

Skype сделал бесплатными звонки на украинские номера заграницей.

Здоровье

Сайт Doctor Online предлагает бесплатную консультацию специалиста в чате.

Календарь менструаций Flo дарит украинским женщинам бесплатную премиум-подписку.

Приложение VOS в App Store и Google Play предоставляет бесплатные консультации психолога.

Приложения для йоги и медитации Better Me Mental Health, Down Dog и Meditopia также стали бесплатными для укранцев.

Книги, телевидение и музыка

Sweet TV и Vodafone TV предоставляют бесплатный доступ к самым популярнм украинским каналам.

MEGOGO открыл доступ к фильмам, сериалам и мультфильмам.

Издательство Yakaboo предоставляет возможность читать электронные книги бесплатно.

Фолио продает электронные книги за 1 гривну.

Издательство Старого Льва предоставляет бесплатный доступ к детским книгам.

В Pocket Book можно скачать электронных книг на сумму до 200 гривен.

Сервис прослушивания музыки Deezer дарит украинцам бесплатный премиум-аккаунт на месяц.

Изучение языков

Сервис изучения иностранного языка для детей Lingokids отменяет плату за подписку для украинцев.

Drops дарит премиум-подписку на один год. Скачать можно в AppStore и Google Play.

Работа

VPN-сервисы TunelBear и Windscribe предоставляют украинцам 10 и 30 Гб трафика соответственно.

Adobe подарит 2 или 3 месяца бесплатного использования всех продуктов украинцам, которые уже были подписаны на сервисы компании.

Сервис MacPaw с промокодом SAVEUKRAINE дает возможность оформить бесплатную подписку на год.

Slack дарит бесплатный премиум на 3 месяца.

Авиаперелеты

Компания WizzAir предоставляет украинцам более 100 тысяч бесплатных билетов по некоторым направлениям. Летать можно без багажа.

