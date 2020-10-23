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Как правильно пить воду: ученые рассказали об особенностях

23 октября 2020, 19:05

Вода играет ключевую роль в регулировании всего, от функций мозга до физической работоспособности и пищеварения.

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Вода играет ключевую роль в регулировании всего, от функций мозга до физической работоспособности и пищеварения. / Pixabay

Несомненно, вода необходима для вашего здоровья. На долю воды приходится до 75% веса вашего тела, поэтому вода играет ключевую роль в регулировании всего, от функций мозга до физической работоспособности и пищеварения - и многого другого.

Тем не менее, хотя очевидно, что употребление достаточного количества воды важно для здоровья, вы можете задаться вопросом, имеет ли значение время, то есть как правильно пить воду?

В этой статье мы рассмотрим доказательства, чтобы оценить лучшее время для питья воды.

Утром

Выпить стакан воды утром - это простой способ правильно начать свой день. Некоторые могут также обнаружить, что питьевая вода сразу после пробуждения помогает поддерживать здоровые привычки в отношении гидратации и увеличивать потребление жидкости в течение дня.

Если вы обезвожены, увеличение ежедневного потребления воды может помочь повысить уровень гидратации, что может быть особенно полезно для улучшения настроения, работы мозга и уровня энергии.

Фактически, исследования показывают, что даже легкое обезвоживание может негативно повлиять на память, концентрацию, уровень тревожности и утомляемость. Однако, хотя некоторые могут обнаружить, что питьевая вода утром им помогает, нет никаких доказательств того, что пить воду утром более полезно, чем в другое время в течение дня.

Перед едой

Выпивать стакан воды перед едой - отличная стратегия, если вы пытаетесь похудеть. Это может не только улучшить чувство сытости, но и снизить потребление во время еды.

Например, одно исследование с участием 24 пожилых людей показало, что употребление 500 мл воды за 30 минут до завтрака снижает количество потребляемых калорий на 13% по сравнению с контрольной группой.

Другое исследование с участием 50 человек показало, что употребление 300–500 мл воды перед обедом снижает чувство голода и снижает потребление калорий у пожилых людей. Однако, хотя все участники сообщили об увеличении чувства сытости, у молодых людей не наблюдалось значительных различий в потреблении калорий или уровне голода.

Поэтому, хотя питьевая вода перед едой может быть эффективным методом поддержания гидратации, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли она также способствовать снижению веса у молодых людей.

До и после тренировки

Когда вы тренируетесь, вы теряете воду и электролиты с потом. Пить много воды до и после тренировки важно для поддержания гидратации тела и восполнения потерянной жидкости.

Чрезмерная потеря жидкости во время тренировки также может нанести вред физической работоспособности и вызвать электролитный дисбаланс.

После тренировки рекомендуется пить воду или электролитный напиток, чтобы восполнить потерю жидкости и оптимизировать производительность и восстановление.

Последовательность - ключ к успеху

Ваше тело жестко регулирует водный баланс в течение дня, и избыток воды выводится из организма через кожу, легкие, почки и пищеварительную систему.

Однако ваше тело способно вывести только определенное количество воды за раз.

Хотя употребление слишком большого количества воды редко, может нарушить уровень натрия и водный баланс в вашем организме, вызывая серьезные побочные эффекты, такие как головная боль, спутанность сознания, усталость, судороги и кома.

Поэтому вместо того, чтобы пить сразу большое количество воды, важно распределить дневное потребление воды, чтобы избежать обезвоживания.

Попробуйте установить таймер, чтобы напоминать себе о необходимости пить через определенные промежутки времени, и держите под рукой стакан воды в течение дня, чтобы помочь вам достичь своих целей.

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