Люди заливают Coca-Cola в унитаз и остаются в восторге: в чем скрытый смысл

Алексей Тесля
14 октября 2025, 17:37
91
Coca-Cola, при регулярном использовании, вполне способна справляться с лёгкими и средними загрязнениями.
унитаз
Зачем в унитаз заливают Coca-Cola / Коллаж Главред, фото Pexels/Kaboompics.com, Pixabay/Michel_van_der_Vegt

Вы узнаете:

  • Газировка содержит мягкие кислоты, которые помогают расщепить загрязнения и налёт
  • Coca-Cola способна справляться с лёгкими и средними загрязнениями

Возможно, вы удивитесь, но всемирно известный газированный напиток Coca-Cola может использоваться не только в качестве напитка, но и как необычное средство для уборки унитаза.

Особенно полезной она может оказаться там, где не справляются обычные методы — например, при удалении трудновыводимых пятен в унитазе, пишет Express.

видео дня

Почему это работает

Газировка содержит мягкие кислоты, такие как фосфорная и угольная. В сочетании с пузырьками газа они помогают расщепить загрязнения и известковый налёт, не прибегая к агрессивной "химии", такой как отбеливатель.

По мнению специалистов, эффект достигается именно за счёт кислот, а не сахара или ароматизаторов. Хотя Coca-Cola не настолько мощная, как специализированные средства, при регулярном использовании она вполне способна справляться с лёгкими и средними загрязнениями.

Преимущества такого метода

  • Удаляет пятна и минеральные отложения
  • Менее агрессивна, чем большинство чистящих средств
  • Доступна по цене
  • Не имеет резкого химического запаха
  • Может использоваться как альтернатива для чувствительных к химии людей
Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Как почистить унитаз с помощью Coca-Cola

Что понадобится:

  • 1 бутылка или банка Coca-Cola (330–500 мл)
  • туалетный ёршик
  • немного времени и терпения

Пошаговая инструкция:

  • Заливка: Аккуратно налейте Coca-Cola по внутренним стенкам унитаза. Особое внимание уделите участкам с пятнами или известковым налётом.
  • Ожидание: Оставьте жидкость минимум на час. Для стойких загрязнений — лучше на ночь.

Чистка:

  • Используйте туалетную щётку, чтобы удалить размягчённые отложения. Они должны отходить легко.
  • Смойте воду и при необходимости протрите ободок или сиденье, чтобы убрать липкие остатки.

Чем отчистить унитаз: простое средство

Хотя отбеливатель эффективно уничтожает бактерии, при регулярном использовании он может повредить фарфор: со временем поверхность теряет блеск и становится шершавой. Кроме того, отбеливатель способен вступать в реакцию с затиркой между плитками, особенно цветной, вызывая её выцветание или потемнение.

А вот обычный белый уксус считается более щадящим и при этом весьма действенным средством против известкового налёта. Для использования достаточно немного подогреть около 500 мл уксуса (но не доводить до кипения), аккуратно налить его вдоль стенок унитаза и оставить как минимум на час — а лучше на всю ночь. После этого поверхность нужно почистить щёткой — и следы налёта легко сойдут.

Как быстро отмыть унитаз: популярный метод

Эксперимент с использованием экологичного средства для удаления известкового налёта на плитке в ванной комнате привлёк внимание многих сторонников безопасной и натуральной уборки. Для теста был выбран один из самых популярных домашних рецептов — смесь пищевой соды и лимонной кислоты.

Как рассказала автор YouTube-канала Mariya K, поверхности, покрытые налётом — в основном кафель возле крана и душа — были обработаны этой самодельной пастой. После нанесения состав оставили на несколько минут, чтобы он подействовал на минеральные отложения. Далее плитку аккуратно почистили щёткой и смыли тёплой водой.

Результат оказался вполне достойным: налёт стал менее заметным, а плитка вернула себе блеск и свежий вид. Такой метод особенно интересен тем, кто ищет альтернативу агрессивной химии — он не только эффективен, но и безопасен для здоровья и окружающей среды.

Видеозапись эксперимента с пошаговым процессом и результатами доступна для просмотра — она позволяет наглядно оценить эффективность простого, но действенного экосредства.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак унитаз
