Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучше

Средство можно добавлять прямо в стиральную машину или использовать для ручной стирки.

https://glavred.info/lifehack/stiralnyy-poroshok-bolshe-ne-nuzhen-besplatnyy-ingredient-rabotaet-namnogo-luchshe-10714493.html Ссылка скопирована

Как стирать одежду без порошка / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Каштаны содержат сапонины, природные мыльные вещества

Средство можно добавлять в стиралку или использовать для ручной стирки

Существует простой способ приготовить натуральное средство для стирки с помощью натурального ингредиента — конских каштанов.

Эти растения содержат сапонины, природные мыльные вещества, которые эффективно удаляют загрязнения с одежды без химикатов, пишет Express.

видео дня

Для приготовления порошка или жидкости для стирки сначала собирают конские каштаны и тщательно промывают их.

Затем каждый плод разрезают на небольшие кусочки — чем мельче, тем больше полезных веществ извлекается.

Далее кусочки заливают горячей водой и оставляют на 30 минут для замачивания. После этого жидкость процеживают и переливают в отдельную ёмкость — она готова к использованию.

Средство можно добавлять прямо в стиральную машину или использовать для ручной стирки.

/ Главред

Если вы хотите продлить срок хранения, добавьте немного соли — смесь можно держать в холодильнике несколько дней. Альтернативный способ — положить сушёные каштаны в тканевый мешочек и использовать его прямо в барабане машины.

Это натуральное средство безопасно, экологично и при этом достаточно эффективно для очистки одежды.

Экономия на стирке: советы экспертов

Одна из типичных ошибок при стирке — использование слишком большого количества порошка или жидкого средства. Многие думают, что больше средства = чище вещи, но специалисты предупреждают: избыток не повышает эффективность стирки, а лишь ведёт к лишнему расходу и может повредить стиральную машину или ткань. Чтобы этого избежать, рекомендуется строго следовать указанной на упаковке дозировке.

Смотрите видео - стирка без порошка:

Автор демонстрирует и объясняет способ стирки вещей без использования стирального порошка, используя только хозяйственное мыло.

Он показывает, что этот метод прост, эффективен, экономичен и практичен.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред