Хищные птицы 2020: дата выхода, сюжет и актеры

Хищные птицы 2020: дата выхода и сюжет / Warner Bros

Новый фильм Warner Bros. по вселенной DC Хищные птицы выходит в прокат 6 февраля 2020 года. Это отдельный спин-офф по вселенной Лиги Справедливости, посвященный Харли Квинн.

Полное название нового фильма Warner Bros. - Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн (в оригинале - Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Читайте такжеХищные птицы 2020: в сеть слили тизер с Марго Робби и клоунами

Сюжет будет посвящен деятельности компании супергероинь - Харли Квинн, Черной канарейки, Охотницы и Бэтгерл.

Кроме того, в фильме уже анонсированы суперзлодеи враги Бэтмена - Черная Маска и Виктор Зас.

Хищные птицы 2020 Актеры

В фильме сыграли Мэри Элизабет Уинстэд в роли Охотницы / Huntress, Джерни Смоллетт в роли Чёрной канарейки / Black Canary, Элла Джей Баско в роли Кассандры Кейн (она же Batgirl / Orphan) и Рози Перес в роли полицейской Рене Монтойя из Готэм-Сити.

Мужские роли суперзлодеев сыграют Юэн Макгрегор (Роман Сионис / Черная Маска) и Крис Мессина (Виктор Зас).

Хищные птицы 2020 смотреть онлайн трейлер:

Cценарий Хищных птиц написала Кристина Ходсон (она же создала Бамблбии и Бэтгерл), а режиссерское кресло заняла Кэти Ян.