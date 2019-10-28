Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 4 серии

Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия - обзор / АМС

Новая 4 серия 10 сезона Ходячие мертвецы Заглушите Шепчущихся, вышла 27 октября и шоуранеры показали, что Лидия в стане выживших не чувствовала себя в безопасности ни одного дня после смерти Генри. А их поведение по отношению к ней станет причиной смерти от зубов зомби.

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В четвертой серии жизнь сразу во всех селениях выживших оказывается под угрозой. На Александрию напали, на Хиллтоп упало дерево, которое разрушило стену, а возле Оушенсайда нашли шкуру шепчущихся.

Мишон берет с собой младшую Граймс, и они отправляются на подмогу. По дороге Мишон встречает Иезекииля - после потери Королевства он в депрессии, и пытается покончить с собой, но в итоге, целует Мишон.

Тем временем в Александрии проблемы - молодежь начинает травить Лидию. Дэрил делает вид, что ничего не замечает. Но вскоре это переходит все рамки - на их с Лидией доме пишут слова "Заглушите Шепчущихся", а в одну прекрасную ночь на Лидию нападают парни возглавляемые девушкой, которые пытаются ее изнасиловать, и сильно избивают.

На помощь приходит неожиданно - Ниган, который случайно убивает зарвавшуюся девчонку. Все в совете понимают, что Ниган прав, но голоса разделяются - решение остается за Морганом. Но утром оказывается, что Ниган сбежал, а Лидия берет на себя ответственность за побег. Дэрилу она говорит, что за решеткой ей безопаснее.

Мишон пытается втолковать Дэрилу, что единственная причина, почему Шепчущиеся их еще не уничтожили - Лидия. Если она решит, что нужно вернуться к матери, всем выжившим настанет конец.

В то же время, зомби разрушают стену в Хиллтопе, и Юджин собирается остаться, чтобы чинить его. А Мишон с дочкой отправляется в Оушенсайд.

Главным вопросом серии становится даже не наказание насильщиков, а куда отправился Ниган, и не начнется ли борьба со Спасителями по новой?

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Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии 10 сезона Ходячих мертвецов выходят на АМС каждое воскресенье. В Украине сериал можно смотреть на телеканале Fox.