Ведьмак сериал: все откровенные сцены 1 сезона

Ведьмак 2019: откровенные сцены онлайн / Netflix

Ведьмак сериал Нетфликс вышел в декабре 2019, и фанаты с нетерпением ждали первые серии, чтобы оценить экранизацию любимой книги и игры. Кроме войны и магии в сериале много откровенных сцен, иногда на грани извращения и порно. Что показали в Ведьмаке - смотрите в нашем материале.

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Оставим сюжет сериала Ведьмак, и сосредоточимся на игре актеров и драматургии некоторых серий. Уже 20 декабря пошли слухи, что Ведьмак сможет соперничать с Игрой престолов по порно-сценам, обнаженке и кровожадности. Это, конечно, спорно, но в 6 сериях из 8 в Ведьмаке есть порно-эпизоды.

Все откровенные сцены варьируются от банальных постельных сцен и просто обнажения до лютого треша в виде групповых оргий, межрасового секса секса с разными извращениями, ритуального секса.

Далее советуем прекратить чтение тем, кому еще не исполнилось 18 лет, и кто не хочет узнать сюжет сериала, потому как впереди будут спойлеры. А пока вы думаете, вот вам новое фото Геральта в исполнении Генри Кавилла.

Ведьмак 2019 / Netflix

В сериале Ведьмак присутствует Йеннифер, у которой решили показать годы обучения. Ну, логично, что в это время у нее был секс - слабонервным не смотреть.

Ведьмак 2019 / Netflix

Ведьмак 2019 / Netflix

И перевоплощение Йеннифер. В сериале не она сама себя переделала, а средневековый "пластический хирург"

Ведьмак 2019 / Netflix

Геральт в свободное время часто снимал шлюх в борделях - это не смогли не показать в сериале.

Ведьмак 2019 / Netflix

Допплер в Ведьмаке собирает органы и расхаживает голышом дома. А еще - он работает с Нильфгаардскими шпионами.

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Ведьмак 2019 / Netflix

Первая встреча Геральта и Йеннифер не как в книге, а во время групповой оргии, которой руководила сама Йеннифер.

Ведьмак 2019 / Netflix

Ведьмак 2019 / Netflix

Йеннифер Ведьмака при первой встрече не изгнала, а попарила в баньке, пособлазняла, и смачно засветила грудь и ягодицы.

Ведьмак 2019 / Netflix

Чтобы призвать джинна, Йеннифер почему-то пришлось раздеваться. Аня Чалотра в этой серии, вообще играет почти все время без одежды, и ей есть чем похвастаться.

Ведьмак 2019 / Netflix

Ведьмак 2019 / Netflix

Ведьмак 2019 / Netflix

Ведьмак 2019 / Netflix

Во время охоты за Золотым Драконом Йеннифер и Геральт также переспали, но в показали только возлежание в постели, прикрывшись одеялом, поэтому сцена спорная в контексте откровенных.

Зато из охоты на упырицу-стригу шоуранеры также сделали БДСМ-порно шоу с голыми героями измазанными невесть в чем.

Ведьмак 2019 / Netflix

Все серии Ведьмака уже вышли онлайн на Netflix с русским переводом. Посмотреть обзор на все 8 серий Ведьмака вы также можете в нашем материале на Главреде.