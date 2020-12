Милла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстров

Охотник на монстров / Sony

В фильме Охотник на монстров была вставлена реплика, которая оказалась скандальной расистской шуткой времен Британской империи.

Из-за этой фразы, которую обнаружили китайские зрители, Китай снял с показа фильм во всех кинотеатрах. После извинений от кинокомпании, свои извинения принес режиссер Пол Андерсон, актер Тони Джаа и Милла Йовович.

Слова Пола Андерсона эксклюзивно передал Deadline, Тони Джаа и Милла Йовович написали в соцсетях.

Фраза, из-за которой поднялся скандал - "What kind of knees are these? Chi-knees", созвучная с рифмой "Chinese, Japanese, dirty knees — look at these". Эта детская считалка, распространенная в англоговорящих странах, когда унижали расу азиатов, еще и сравнивает китайцев и японцев, что оба народа терпеть не могут.Читайте такжеОхотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае

"Я глубоко опечален новостью, что фраза из Охотника на монстров оскорбила зрителей в Китае. Прошу прощения за это и всю боль, которую принес вам этот отрывок. Охотник на монстров был создан для того, чтобы развеселить и подбодрить людей, а не обижать, и мне жаль, что так случилось. Из уважения к чувствам людей мы удалили эту фразу. Мы никогда не собирались дискриминировать кого-либо или проявлять неуважение. Наоборот – в основе фильма заложена идея единства", - сказал Пол Андерсон.

Тони Джаа опубликовал в своем инстаграме трехминутное видео, в котором сообщил, что сложившаяся ситуация разрывает его сердце на части.

Актер отметил, что сам родом из Таиланда и чтит наследие своего государства и культуру соседних стран. Поэтому ему особенно трудно читать комментарии с обвинениями в расизме, ведь Тони Джаа годами работал над тем, чтобы прославлять Азию.

Йовович отреагировала на ролик, добавив, что отсутствие должной осмотрительности – целиком их вина. Актриса отметила, что не знала о рифме времен Второй мировой войны, которая в итоге наделала немало шума.

"Реплика, которая была импровизацией, сделана для того, чтобы напоминать людям об этой гордости, а не оскорблять их. Нам стоило исследовать историческое происхождение фразы, и это наша ответственность. Но Тони Джаа ничего плохого не сделал... это была досадная ошибка", - сказала она.

В итоге реплика была вырезана из всех версий фильма. Что касается Китая, то возвращение Охотника на монстров в прокат пока остается под вопросом.

В Украине премьера Охотника на Монстров запланирована на 2021 год.