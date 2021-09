Появился список саундтреков к фильму Дюна 2021 Дени Вильнева

Дюна 2021 - саундтреки / Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures

Канал WaterTower Music в Youtube опубликовал список всех саундтреков фильма Дюна 2021 Дени Вильнева.

Такде список саундтреков появился на официальных музыкальных стриминговых сервисах. The Dune Sketchbook Ханса Циммера приуроченный к венецианской премьере Дюны Дени Вильнева.

В пластинку вошли расширенные версии некоторых эмбиент-треков из саундтрека картины. Есть даже несколько композиций длиной в 15-18 минут.

Есть несколько версий подборки - отдельными треками и однин большой файл длительностью 104 минуты.

Дюна 2021 - саундтреки фильма

Song of the Sisters

I See You in My Dreams

House Atreides

The Shortening of the Way

Paul's Dream

Moon over Caladan

Shai-hulud

Mind-killer

Grains of Sand

Пока что это не весь список, некоторые песни выйдет через пару дней после премьеры.

Оригинальный саундтрек Дюны 2021 выйдет 17 сентября, а 22 октября — альбом к артбуку The Art and Soul of Dune тоже за авторством Ханса Циммера.

Напомним, фильм Дюна выйдет в Украине раньше, чем в США и в остальных странах.