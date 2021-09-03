Появился список саундтреков к фильму Дюна 2021 Дени Вильнева

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Warner Bros Дюна 2021.
Канал WaterTower Music в Youtube опубликовал список всех саундтреков фильма Дюна 2021 Дени Вильнева.
Такде список саундтреков появился на официальных музыкальных стриминговых сервисах. The Dune Sketchbook Ханса Циммера приуроченный к венецианской премьере Дюны Дени Вильнева.
В пластинку вошли расширенные версии некоторых эмбиент-треков из саундтрека картины. Есть даже несколько композиций длиной в 15-18 минут.
Есть несколько версий подборки - отдельными треками и однин большой файл длительностью 104 минуты.
Дюна 2021 - саундтреки фильма
- Song of the Sisters
- I See You in My Dreams
- House Atreides
- The Shortening of the Way
- Paul's Dream
- Moon over Caladan
- Shai-hulud
- Mind-killer
- Grains of Sand
Пока что это не весь список, некоторые песни выйдет через пару дней после премьеры.
Оригинальный саундтрек Дюны 2021 выйдет 17 сентября, а 22 октября — альбом к артбуку The Art and Soul of Dune тоже за авторством Ханса Циммера.
Напомним, фильм Дюна выйдет в Украине раньше, чем в США и в остальных странах.