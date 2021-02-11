В сериале The Last of Us главные роли исполнят звезды Игры престолов

Телеканала HBO рассекретил имена актеров, которые окажутся в центре сюжета нового сериала The Last of Us.
Мандалорец и звезда Игры престолов Педро Паскаль сыграет главного героя Джоеля в сериале The Last of Us, в то время, как Белла Рэмси (Лианна Мормонт) исполнит роль Элли.
Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники, Педро Паскаль присоединится к своей бывшей партнерше по фильму Игра престолов Белле Рэмси в сериале The Last of Us.
Аналогичная информация появилась на сайте Deadline. Позже информацию в своём твиттере подтвердил Нил Дракманн — творческий директор The Last of Us, который также работает над сериалом.
Джоэль - контрабандист, который помогает Элли - 14-летней девочке с иммунитетом к новому вирусу, добраться к остаткам цивилизации.
Пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, ранее снявший фильм Дылда.
Сценарист и шоуранер сериала - Крейг Мазин.
Сюжет будет сосредоточен на первой части игры The Last of Us, события которой происходят после апокалипсиса который произошел из-за вируса, который превращает людей в грибы.