Ветер любви 16 серия - смотреть онлайн 23-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 16 серия вышла 23 апреля в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Пока семья Султан пытается проворачивать свои интриги за спиной бабушки Мирана, Ярен и ее мать стараются выведать секреты Мирана у Ферата. Точно также оказывается, что брат Хараза Шадоглу хочет уничтожить свое единственное препятствие на пути к власти.

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Сериал выходит по буднях в 17-15.

Шадоглу подловили Ферата на доброте, и выведали у него страшную правду Мирана - о браке с Гинюль, которую им представили как сестру. Кроме того, брат подбирается вплотную к тайне Хазара Шадоглу, и собирается его свергнуть.

Азиза же рассказала своей второй внучке - сестре Мирана, что она мстит за то, что Шадоглу убили ее сыновей, а конкретно - Хазар Шадоглу. Он же изнасиловал мать Мирана.

Об этом та и намекает Реян, с которой общается украдкой через окно.

Ветер любви 16 серия смотреть онлайн 23-04-2020:

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