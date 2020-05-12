Ветер любви 38 серия смотреть онлайн и обзор 12-05-2020

Ветер Любви 38 серия смотреть онлайн 12-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 37 серия вышла 12 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран выключил телефон и сбежал, а Азат в ответ украл Гюнюль из дома Аслан-беев.

Что показали в 37 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Азарт ворвался в дом Аслан-беев и украл Гюнюль. Он сказал, что вернет ее только в обмен на Реян. Для Азизе это был сильный удар - она поругалась с Султан, и приказала Ферату без Мирана не возвращаться. Пока женщины Шадоглу ругаются, Султан пришла к ним, и напала на мать Азата, требуя вернуть Гюнюль. Служанки предупредили мать Азата, что Азизе не простит Шадоглу кражу Гюнюль, и будет мстить до последнего. Азат привез Гюнюль в гаражи, и решил изнасиловать, а Миран с Реян в это время уже уехали далеко от Мидьята на авто. Во флэшбеках показывают, что Миран вычислил подосланного Шадоглу наемника, который должен был убить Реян. На заправке они останавливаются, чтобы Реян переоделась.

Ветер любви 38 серия смотреть онлайн 12-05-2020:

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