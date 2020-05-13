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Ветер любви 39 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020

13 мая 2020, 17:00

Новая 39 серия Ветер Любви на 1+1 уже вышла онлайн. Что было в 39 серии турецкого сериала Ветер Любви 13-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 39 серия смотреть онлайн 13-05-2020
Ветер Любви 39 серия смотреть онлайн 13-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 39 серия вышла 13 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. В новой серии Миран завозит Реян переночевать в какую-то гостиницу, где они останавливаются не под своими именами. Шадоглу узнают, что Азат украл Гюнюль, а Азизе потихоньку сходит с ума, вспоминая слова Насуха, что он не будет ждать 28-29 лет, чтобы отомстить.

Что показали в 39 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Реян решает сбежать, пока Миран расплачивался на заправке. Она запрыгнула в кузов грузовика, но водитель ее заметил и попытался изнасиловать Реян. Но вовремя подоспел Миран, и избил мужика. Они с Реян решили, что ей так лучше больше не сбегать ради своей же безопасности. В гостинице Миран лег на полу, но девушка начала беспокоится о нем, и когда решила, что он не видит укрыла его одеялом, но незаметно не получилось.

Тем временем Азат позвонил Хазару, и сообщил, что украл Гюнюль, переполошив Шадоглу - они в курсе, что Азизе не простит обиду за Гюнюль.

Ветер любви 39 серия смотреть онлайн 13-05-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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