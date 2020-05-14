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Ветер любви 42 серия смотреть онлайн и обзор 14-05-2020

14 мая 2020, 17:30

Новая 42 серия Ветер Любви на 1+1 уже вышла онлайн. Что было в 42 серии турецкого сериала Ветер Любви 14-05-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 42 серия смотреть онлайн 14-05-2020
Ветер Любви 42 серия смотреть онлайн 14-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 42 серия вышла 14 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Чтобы освободиться, Гюнюль застрелила Азата, а Реян добровольно уходит с Хазаром, когда он одновременно с Азизе приезжает к Мирану. Шадоглу готовятся мстить за Азата.

Что показали в 42 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Азизе и Хазар почти одновременно приезжают к Мирану и Реян. Хазар и Миран собираются убить друг друга - но чтобы избежать горя Реян уезжает с отцом, и Миран ее отпускает, но Азизе признается, что он не может разлюбить Реян. Та решает, что в результате использует Мирана и теперь, с его любовью, чтобы мстить Шадоглу.

Гюнюль позвонила Ферату, и сказала, что Азат хотел ее изнасиловать, поэтому она его застрелила. Ферат приехал ее забрать, но Гюнюль не учла, что Азат не умер и добрался домой. Шпионка Хандал рассказала ей правду о Гюнюль, и та раскрыла правду про свой поступок.

Ветер любви 42 серия смотреть онлайн 14-05-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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