Учёные были поражены: австрийская корова проявила настоящую смекалку

В ходе экспериментов выяснилось, что корова Вероника использует предметы осмысленно.

Корова стала неожиданным объектом научного интереса

В ходе экспериментов выяснилось, что корова использует предметы осмысленно

Австрийская корова по кличке Вероника стала неожиданным объектом научного интереса благодаря необычному поведению.

Животное самостоятельно находит небольшие палки и использует их как подручное средство для ухода за телом, по сути заменяя ими расчёску, пишет Current Biology.

Учёные рассматривают это как редкий пример осознанного применения инструментов среди сельскохозяйственных животных. По словам специалистов Венского университета ветеринарной медицины, подобные открытия заставляют пересмотреть устоявшиеся взгляды на умственные способности скота.

Веронике 13 лет, она относится к швейцарской бурой породе и живёт не в стаде, а как животное-компаньон на ферме Витгара Вигеле. Ещё более десяти лет назад фермер заметил её необычную привычку и снял происходящее на видео, которое позже передал исследователям.

В дальнейшем в ходе экспериментов выяснилось, что Вероника использует предметы осмысленно: разные части палочки она применяет для различных участков тела, меняя силу и характер движений в зависимости от чувствительности зоны.

Корова демонстрирует не просто повторяющееся действие, а гибкое и целенаправленное использование одного и того же предмета в разных ситуациях. По мнению учёных, подобное поведение крайне редко встречается за пределами человеческого вида и ранее в основном фиксировалось у человекообразных обезьян.

Исследователи предполагают, что развитию таких навыков могли способствовать возраст животного, длительное общение с людьми и разнообразная окружающая среда. Они не исключают, что подобные способности встречаются у коров и быков чаще, чем принято считать, и призывают очевидцев делиться своими наблюдениями.

Об источнике: Cell В переводе с английского — "клетка". Научный журнал, публикующий исследования по широкому кругу дисциплин. Журнал основан в 1974 году Бенджамином Льюином и публикуется два раза в месяц издательством Cell Press, входящим в корпорацию Elsevier.

