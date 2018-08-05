С чего начать спасение Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

5 августа 2018, 10:41

Упразднение министерства образования - радикальный и необходимый для нашей страны шаг.

Из предвыборной программы Дональда Трампа: "Министерство образования США должно быть упразднено. Чему и как учить детей должны решать не государственные чиновники, а родители и муниципалитеты".

Замечательно сказано! И это при том, что в отличие от многих других стран, образование в США сильно децентрализовано, основную роль играют штаты и местные школьные советы, а роль министерства образования сравнительно невелика. Это одно из самых маленьких министерств США. Число сотрудников министерства составляет 5000 человек, бюджет около 80 млрд долл.

Читайте такжеГлавная причина бедности украинцевУкраинскому обществу, если оно желает сохранить свою государственность в нынешних границах, совершенно необходимо последовать совету Трампа и начать децентрализацию страны, причем начать его с упразднения министерства образования. В наших условиях это самое одиозное, наряду с министерством культуры, госучреждение, которое сеет раздор в обществе своими контрпродуктивными попытками унифицировать все и вся. При этом еще и пожирает кучу денег.

Упразднение министерства образования - это был бы радикальный, современный и символичный шаг, который показал бы, что общество, наконец, признало свое этническое многообразие и различность исторических судеб и, как следствие, безнадежность и небезопасность всех попыток унификации гуманитарной сферы в условиях частых смен политических сил у власти.

Украина унитарная, как проект не состоялась и, видимо, доживает свои последние годы. Причем не состоялась, в первую очередь, по экономическим причинам. Страна полный и безнадежный банкрот и ничего улучшить в условиях искусственной унитарности уже не в состоянии. Известно, что попытки силовым образом внедрить унитарность в этнически многообразной стране всегда приводит к тому что общество растрачивает свои силы на внутреннюю борьбу, а не на созидание. А это приводит к бедности и хрупкой государственности. Все это и произошло в нынешней Украине.

Читайте такжеЧто ждет Украину после выборов?Причем лихая кавалерийская попытка нынешней власти одним махом навязать всей стране галицийский гуманитарный нарратив лишь ускорил процесс деградации унитарного проекта. Впереди неизбежный тяжелый процесс трансформации страны, поиска новой приемлемой формы государственности, которая бы наилучшим образом соответствовала бы сложившимся реалиям.

Однако, есть опасения, что некоторые западные области Украины будут играть контрпродуктивную роль в процессе трансформации и препятствовать тренду перемен, что сначала приведет страну к глубокому кризису, но затем перемены пойдут еще быстрее. Так часто бывает.

Андрей Головачев, политический эксперт

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реформа образование Андрей Головачев
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