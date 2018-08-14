После выборов 50 гривен за доллар? Вполне возможно

Все понимают, что, скорее всего, перед выборами Президента Украины и Верховной Рады будет «раздача слонов». Большая вероятность, что ближе к выборам будет инициироваться поднятие минимальной зарплаты до 5000 грн, а минимальной пенсии - до 2000 грн. Это позволит нынешнему руководству не только остаться у руля, но и заложить «мину под курс».

Любой рост минимальной зарплаты и пенсии в Украине можно делать за счет эмиссии гривны. Она может быть скрытая, когда НБУ или выкупит ОВГЗ из баланса госбанков, которые они получили от Минфина Украины, во время проведения их докапитализации; или заплатит десятки миллиардов гривен в виде налогов на свой доход по результатам 2018 года. В этой ситуации, курс гривны может просто не устоять и начнется девальвация, так как пустых денег резко станет больше в экономике Украины.

Читайте такжеКурс доллара летит в "пропасть": Нацбанк объявил об аукционе из валютных резервовНо риски девальвации гривны не только связаны нынешним руководством страны и его желания за счет «подачек избирателям» вновь остаться при власти. Перед выборами, скорее всего часть, украинских бизнесменов переведет деньги в оффшоры. Очень много рисков и непонятно, кто будет новым Президентом. А для бизнеса это всегда большие риски. Как результат, отток валюты может стимулировать девальвацию гривны. Может быть после выборов часть валюты из оффшоров вернется, но может и остаться там на длительное время, если выборы окажутся не такими, как ждали отдельные бизнесмены. Смена власти - это всегда очередной дерибан собственности.

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Существует риск политической нестабильности. В Украине могут ввести военное положение, чтобы не проводить выборы, из-за этого по экономике будет нанесен ужасный удар. Даже немногие зарубежные инвесторы, которые сейчас есть в Украине могут резко убежать.

И всегда остается риск валютных спекуляций со стороны НБУ и «валютных барыг». Для разного рода валютных спекулянтов валютная нестабильность - это выгодное дело. Чем больше девальвация гривны, тем больше они на этом заработают. Поэтому время от времени руководство НБУ начинает подыгрывать валютным спекулянтам и своими действиями фактически провоцирует девальвацию гривны, как это происходит сейчас на валютном рынке. В этой ситуации девальвация гривны действительно может носить целевой характер.

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И остается еще пару факторов макроэкономического характера, о которых часто говорят в Украине, но они меньше всего влияют на девальвацию гривны. Первый фактор - это снижение цен на зерно и металл в мире, что может привести к уменьшению экспортной выручки. Второй фактор - это рост цен на нефть, что может привести к росту импорта. В действительности, цена на нефть, металл и зерно в мире взаимосвязаны, и они изменяются в целом синхронно. Поэтому, падение цен на зерно и нефть не стоит сильно пугаться. Куда более опасно уменьшение экспорта продукции машиностроения в страны СНГ. Вот это действительно может негативно влиять на экспорт Украины.

Еще раз повторяю, риск девальвации гривны до уровня 50 грн за доллар США после выборов существует. Это не значит, что этот риск 100%, скорее его, можно оценить на уровне 25%, что может быть. Более вероятно, что после выборов курс доллара будет больше 30 грн за доллар. В любом случае, это негативный фактор. Любая девальвация гривны - это и рост цен в Украине и падение ВВП. Девальвация убивает экономику любой страны. Для экономики Украины было бы лучше, чтобы и до, и после выборов был стабильный курс 25 грн за доллар очень длительное время. Но для этого нужно чтобы у нас был настоящий Президент.