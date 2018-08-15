Я — за парад. Морской, в нашем Азовском море

Александр Кочетков

аналитик, политолог

15 августа 2018, 15:03

Военачальники должны отвечать за непросчитанность всех вариантов событий, за отсутствие разведданных или за их игнорирование.

ССО, силы спецопераций 01, Муженко
Военачальники должны ответить за поражение под Илловайском / УНИАН

В связи планирующимся очередным парадом, воспринимаемым обществом неоднозначно, автоматически всплывает трагическая история «Иловайского котла». И я на днях высказался, что наши военачальники, начиная с Верховного Главнокомандующего, должны понести политическую ответственность за публично заявленные, но не достигнутые цели летне-осенней кампании 2014 года — деблокирование государственной границы и взятие в кольцо Донецка и Луганска.

И тут же получил от адептов власти, которые позиционируют себя «военспецами», из круга «ПиМ», что, мол, все было бы замечательно, если бы русские не вмешались регулярными силами. Покровительственно так, через губу, как совершенно очевидный и неопровержимый факт, снимающий любые вопросы. Не снимающий.

Вот интересно, а если у кого-то из этих содержанок власти близкий родственник умрет на операционном столе, а хирург ему заявит без тени вины: «А кто же знал, что там внутри столько кровеносных сосудов понатыкано», это прокатит как стопроцентное оправдание?

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В конце концов, а на что рассчитывали стратеги и планировщики нашего наступления 2014 года, если Госдума официально дала Владимиру Путину право на использование регулярных сил в Украине? Что как-то пронесет? Или что договорятся? Выходит, в Славянске россияне договорились, и наши выпустили Гиркина из котла. Потом наши попытались договориться в Иловайске, а россияне кинули. Или россияне в точности выполнили именно то, о чем договорились? Кто вел переговоры с недоимперией? В АП божатся, что лично начальник Генштаба Виктор Муженко и никто кроме.

Очень интересно. Главное, чтобы при смене власти он, как экс-министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко, не застрелился дважды в голову. Из гаубицы «Богдан».

А парад… Я — за парад. Морской, в нашем Азовском море, разгоняя вражеские суда.

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парад Азовское море Илловайск Александр Кочетков
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