Украина потеряла свою независимость. Два условия, которые могут ее спасти

Украина потеряла свою независимость / "Униан"

К сожалению уже пора свыкнуться с мыслью, что Украина потеряла свою независимость, фактически стоит на пороге потери своей государственности и в нынешнем состоянии себе уже не принадлежит.

Нравится ли нам это или нет, но судьба Украины сейчас решается в споре геополитических игроков и повлиять на это спор Украина почти не в состоянии. Россия и Запад находятся в состоянии войны и то что мы не слышим гром орудий, это лишь дань уважения ядерному оружию.

Чем закончится этот конфликт, какой из него выйдет Украина, в каких границах и выйдет ли вообще, никто не знает. Но я лично считаю, что полномасштабная война с Россией - это лишь вопрос времени и повода, потому что все условия для войны уже созданы.

Читайте такжеУкраина превращается в страну дураковОчевидно что украинская государственность возродится после того, как конфликт "Россия -Запад" найдет свое разрешение, но никак не раньше. Вполне вероятно, что она возродится в новых границах и с новым политическим содержанием. Но для этого должны создаться условия, которых сейчас нет.

Одним из условий возрождения Украины должен стать проигрыш России в противостоянии с Западом.

Вторым - в Украине должна появится новая элита, которая никаким образом не связана с теми кланами, которые привели Украину к нынешнему экономическому и политическому банкротству.