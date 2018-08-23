"Поздравления" от России с Днем независимости Украины: к чему готовиться на фронте и в тылу

Мирослав Гай

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады

23 августа 2018, 06:54

Чтобы испортить украинцам праздник, Москва что-то да выкинет. Это уже стало своего рода традицией.

Донбасс, война

Пройдут ли спокойно празднования и торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины, или нам ждать обострения на фронте на Донбассе и провокаций в тылу? Обострение в зоне боевых действий на Донбассе у нас уже стало перманентным. В последнее время, на протяжении приблизительно месяца, увеличилось количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны боевиков и российских войск. Так, только за половину дня 22 августа уже было уже двое раненых украинских военнослужащих, а за 21 августа – двое погибших.

Бои продолжаются. Война идет.

Читайте такжеУкраина потеряла свою независимость. Два условия, которые могут ее спастиНепосредственно в День независимости Украины есть вероятность ситуативного обострения ситуации на фронте. Это однозначно, можно даже не сомневаться.

Всегда на какие-либо праздники мы наблюдаем нечто подобное. Это уже стало своего рода традицией противника – усиливать обстрелы наших позиций в праздничные дни. Так происходит потому, что, во-первых, идет расчет на то, что в праздничный день кто-то расслабится, во-вторых, что в такой день просто будет меньше бдительность.

Так что, чтобы испортить на праздник, россияне что-то да выкинут, например, нарастят количество обстрелов.

Обострение ситуации на Донбассе возможно на традиционных направлениях: Азовское направление, Широкино, Мариупольское направление, Авдеевка, Пески, Донецкое направление – здесь, вероятнее всего, будет "горячо". Единственное – на Луганском направлении в последнее время было более-менее спокойно. Потому, надеюсь, что там и в День независимости ничего такого не будет.

Возможны ли какие-то более масштабные действия противника на фронте? В целом, можно говорить о том, что противник готовится к более широкой агрессии. Это видно хотя бы по потому, что в последнее время Россия грузовиками завозила личный состав. Эти грузовики пересекали границу вне контрольно-пропускных пунктов, а далее сельскими дорогами пробирались к точкам расположения.

Соответственно, можно предполагать, что определенная провокация на Донбассе Россией готовится.

К тому же, напомню, сейчас на Донбассе со стороны россиян воюет 32 тысячи военнослужащих, личного состава. Все это – регулярные войска Российской Федерации, ее регулярные подразделения.

Читайте такжеОбречена на зависимость: почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимостиТакже на Донбасс стянуто беспрецедентное количество военной техники – ее сейчас на Донбассе больше, чем у некоторых стран НАТО вместе взятых. Речь идет о танках, системах артиллерийского огня и так далее. В последнее время вновь были случаи использования противником реактивных систем залпового огня (БМ-21) "Град".

Как видим, Россия намерена и дальше использовать войну в качестве инструмента политического влияния на Украину. Обострение и смерти – это для нее лишь один из способов влиять на настроение украинского общества и политику Украины.

Кроме того, не исключены также и какие-то террористические угрозы и провокации во время парада в Киеве.

Однако за последнее время СБУ и Национальна полиция обеспечивали безопасность во время таких масштабных мероприятий, причем таких, которые вызывали у общества множество противоречий и бурю эмоций: это и Крестный ход при участии президента Порошенко, и Крестный ход Московского патриархата, и Марш ЛГБТ. Несмотря на это, все-таки наши правоохранители справлялись с угрозами и вызовами и, в итоге, смогли обеспечить надлежащий уровень безопасности.

Потому я думаю, что во время парада по случаю Дня независимости Украины тоже будут предприняты надлежащие меры по обеспечению безопасности граждан, и все пройдет более-менее спокойно, без провокаций.

Но нам все равно нужно быть бдительными, готовиться и ожидать чего угодно от противника. Потому что война продолжается, а Российская Федерация любит использовать террористические методы для социально-политической дестабилизации ситуации внутри страны. Потому может быть все, что угодно.

Мирослав Гай, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" специально для "Главреда"

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Новость в спецтеме:День независимости-2018: как и где праздновать
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