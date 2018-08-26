Зачем Порошенко задумал перенести президентские выборы?

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

26 августа 2018, 06:56

Изменение даты выборов в 2019 году даст действующему президенту ряд преимуществ.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

В Конституционный суд готовится представление о переносе даты выборов президента Украины с марта на июнь 2019 года.

Эту идею некоторое время назад запускали "порохоботы", приближенные к определенной группе интересов на Банковой. Однако бо́льшая часть общества, безусловно, воспримет такой перенос как попытку Петра Порошенко узурпировать власть и оттянуть конец.

Следует признать, что действительно есть вопрос к дате вступления Порошенко в президентские полномочия (Порошенко был избран не в марте 2014 года, а в мае, – Ред.). Однако, окончательное решение в данной ситуации должен принимать Конституционный суд, а не Верховная Рада. Именно КС должен решить, в какой день проводить очередные президентские выборы в Украине. Аргументация приверженцев идеи переноса выборов, с правовой точки зрения, является слабой. Однако у нас весьма ручной Конституционный суд, и при определенной мотивации он вполне может вынести решение о том, что данная инициатива соответствует Конституции Украины, а потому следует сдвинуть дату проведения президентских выборов на более поздний срок.

Читайте такжеУ Порошенко остался один способ снова стать президентомЧто это даст Порошенко? С одной стороны, это будет значить пролонгацию его полномочий практически на полгода. Это время он сможет использовать для получения дополнительных дивидендов. Ведь запущено множество процессов, связанных с приватизацией, получением кредитов, возможностью наполнения социальных фондов и осуществлением социальных выплат. Все это создаст условия, когда власть сможет более эффективно, используя "социалку", обращаться к избирателям. То есть может быть сезонное улучшение в это время, и люди воспримут это.

С другой стороны, это будет не март-месяц, не отопительный сезон, когда украинцы получат небольшие платежки за коммуналку и электроэнергию, в это время не будет коллапса ЖКХ. По факту будет лето, а это также означает низкую явку.

Именно в этом может состоять политтехнологическая мотивация, из которой и произрастает данная инициатива о смещении даты президентских выборов. Но, опять-таки, существует очень много "но" для того, чтобы был реализован такой план.

Так что, если Украина получит кредиты, наполнятся социальные фонды, будут идти выплаты средств населению, будет снят негатив от отопительного сезона и проблем ЖКХ, если будет низкой явка – все это вместе сыграет роль, плюс скажется административный ресурс, плюс некоторые подвижки, например, в вопросах введения миротворцев на Донбасс или прозвучат какие-то обещания Евросоюза предоставить Украине что-то, помимо безвиза – если все это сложится, то, безусловно, тогда шансы Порошенко на победу увеличатся, его рейтинги вырастут. В таком случае действующий президент сможет пройти не только во второй тур выборов, но и претендовать на победу.

Однако слишком уж много "паззлов", которые должны сложиться за это время. Слишком.

К тому же, оппоненты Порошенко не будут терять время даром – они будут торпедировать все его положительные начинания, которые должны дать ему результат.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыКроме того, Порошенко будет сложно соответствовать всем тем планкам, которые заданы его оппонентами в части мира, Конституанты, Общественного договора, экономических реформ, интеграционных проектов и т.д. Потому я не слишком верю в то, что эти полгода дадут достаточно плюсов самому Порошенко, что ему удастся воспользоваться этим временем.

Но – это даст время его окружению, чтобы завершить приватизацию в свою пользу, чтобы вывести активы, чтобы договориться с возможными победителями и так далее.

С другой стороны, Порошенко от переноса может и проиграть, если подставит собственное окружение. Тут много рисков.

Так что пока не вижу какой-то гарантированной базы аргументов в пользу переноса даты выборов на более поздний срок.

Насколько эта идея может быть поддержана другими политическими силами? Пока что, помимо "Народного фронта", сложно сказать, кто еще может поддержать данную инициативу. Другие политические силы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в срок. Досрочные им не нужны, они не тянут уже. А вот выборы в срок они будут требовать. Никто не поддержит переноса.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для "Главреда"

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Петр Порошенко Конституционный Суд дата выборов Виталий Кулик выборы 2019
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