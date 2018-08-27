Хочется дожить до времени, когда в России станет возможен Маккейн

Его избивали и пытали в плену так, что он потом долгое время не мог ходить и до конца своих дней не мог поднять рук. Но он никого не сдал.

Он отказался от освобождения из плена, когда его уже собирались отпускать (узнав, что он сын командующего флотом). Отказался потому, что посчитал подлостью ехать домой, когда в плену остаются его товарищи.

Расставшись с супругой, он без всяких судов оставил ей два дома и всю жизнь платил за ее лечение.

Он удочерил трёхмесячную девочку из Бангладеш, что стоило ему предвыборных голосов консерваторов (некоторые считают, что и поражения на праймериз в целом).

Он - автор законопроектов об ограничении пожертвований избирательных кампаний со стороны крупных корпораций, о запрете негуманного обращения с пленными и заключёнными.

Он, будучи членом консервативной партии, выступал против идиотических инициатив однопартийцев, нередко - один против всех выступал.

Он был противником военного присутствия в Ливане, противником ужесточения иммиграционного законодательства и запрета однополых браков.

Он говорил: "Русские заслуживают лучшего, чем Путин".

Он говорил: "Я - враг КГБ, а не русского народа".

Он говорил: "Путин является большей угрозой для международной безопасности, чем Исламское государство".

Мне хотелось бы дожить до того времени, когда всё сказанное будет относиться к русскому сенатору, военному, политику.

Но пока это о Джоне Маккейне.

R.I.P.