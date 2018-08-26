Почему Джон Маккейн был непримиримым критиком путинского режима

Джон Маккейн наблюдает за Евромайданом / Twitter Сергея Лещенко

Сегодня умер сенатор Джон Маккейн. Удивительный по своей цельности и искренности политик. Тот, кого в древности римляне назвали бы "муж". Сказать, что он был другом России или врагом России - ничего не сказать. Иррациональные симпатии и антипатии совсем были ему не свойственны.

Сенатор Маккейн был другом ПРАВДЫ и врагом лжи, был другом человеческого достоинства и свободы и врагом всяческий тирании. И других американских политиков, и государственных деятелей иных стран он оценивал по этим критериям и соответственно относился к ним. И в семейной жизни и в жизни публичной он явил это служение правде и достоинству человека.

Читайте также"Верните Крым и покиньте Донбасс": что говорил покойный Маккейн об УкраинеВ тяжком пятилетнем коммунистическом плену во Вьетнаме, под пытками и на допросах он не выдал никого и отказался от освобождения без того, чтобы были освобождены другие американские пленники. Он твердо следовал христианским жизненным ценностями и всегда избирал путь служения, а не путь, на котором ему служат. Уже в преклонные годы он стал кандидатом в президенты, блестяще вел кампанию и сумел сохранить благородство в неудаче и дружественность к победителю.

Джон Маккейн был непримиримым критиком путинского режима именно потому, что режим этот, сотканный из лжи и пренебрежения к человеку, был враждебен тем высоким ценностям, которые Маккейн ценил более всего.

Сын и внук американских адмиралов, он еще больше возвысил свой род своим и воинским, и политическим служением. Когда я однажды встретил его, мне казалось, что он вошел в зал прямо из сената Древнего Рима - Катон наших дней, с лицом, исполненным ума, долга и воли.

Как бы желал я , чтобы такие политики были и в России! Покойся с миром, дорогой Иоанн! Ты заслужил и Свет, и покой.