Россия стремительно превращается в фашистское государство

Андрей Головачев

политический эксперт

27 августа 2018, 13:33

Страна будет все более замыкаться сама в себе, хождение валюты будет прекращено, свободный выезд за рубеж будет отменен, в школах введут уроки военной подготовки, а портретами Путина будет увешана вся страна.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

В апреле этого года, когда США стали применять первые серьезные санкции против России, я написал заметку "Россия на пути к фашисткой экономике", в которой, в частности, утверждал:

"В условиях той экономической изоляции, которую США готовит для России, у Путина не останется другого варианта, как переходить к модели мобилизационной экономики фашистского (муссолиниевского) типа: опора на собственные силы, объединение вокруг вождя, милитаризации экономики, культивирование оборонного сознания, корпоративизм и т.д."

Сейчас этот прогноз стал сбываться, причем в таких формах и с такой с такой скоростью, о которых я даже подумать не мог. Реальная жизнь, как обычно, оказалась богаче самым смелых прогнозов.

Что же произошло?

Если кратко - в России де факто отменили частную собственность! Строго говоря, ее в России и так никогда не было. Россия - это типично вотчинное государство, где вся собственность принадлежит монарху, который может даровать ее во временное пользование своим вассалам, а может в любое время и забрать. Кто не верит - спросите у М. Ходорковского, который дорого заплатил за свою наивность.

Читайте такжеНовая волна санкций США - ковровая бомбардировка по "терпилоидам"Ну, а если конкретно, то в поисках средств для похудевшего бюджета, помощник Путина Андрей Белоусов предложил изъять у бизнесменов, занятых производством металлов и удобрений, прибыль, полученную в последний год из-за аномально высоких цен на их продукцию. То есть те деньги, которые они заработали не благодаря уму и сметке, а благодаря удачной рыночной конъюнктуре. Историческая резолюция Путина, которая развеяла последние сомнения относительно того, кому же принадлежит собственность в России, на предложение Белоусова - "Согласен".

Всему бизнесу предложено солидаризироваться с проблемами государства и добровольно, по команде, выворачивать карманы, когда прикажут. С другой стороны, государство окажет помощь бизнесменам в трудную минуту. Вот это все и есть фашистская экономика!

Вслед за металлургами помочь родному государству предложат и всем остальным: банкирам, ритейлерам, строителям, нефтяникам и т.д. А уж как на местах разойдутся ретивые спецслужбисты жутко даже представить! Кто не согласится - разделит участь Ходорковского или Улюкаева. Впрочем, отказников не будет - бизнес в России понимает всю эфемерность своих прав на собственность. Погуляли и будя! Пора и Отечеству подсобить.

Через 3-4 года экономика России окончательно трансформируется в экономику фашистского типа, которой будет соответствовать соответствующий политический режим, в котором будут нарастать элементы милитаризма и антизападного шовинизма. Россия будет все более замыкаться сама в себе, хождение валюты будет прекращено, свободный выезд за рубеж будет отменен, в школах введут уроки военной подготовки, все СМИ будут дотироваться государством, а портретами Путина будет увешана вся страна.

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С экономической точки зрения в России еще достаточно запаса прочности. Режим может просуществовать и 10, и 20 лет. Во всяком случае, нет сомнений, что Путин и кооператив " Озеро" спокойно доживут свой век и никому власть не отдадут.

Экономика будет постепенно падать, но режим будет стабилизировать его на каждом новом уровне падения за счет мобилизации ресурсов , т.е. за счет фашистской солидарности. Российское общество будет стойко переносить все тяготы и лишения, потому что это его привычное состояние. Другого, по сути, оно никогда и не знало.

Война с Украиной всегда будет стоять на повестке дня в Кремле как самый эффективный способ консолидации общества в период кризиса режима.

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Россия Кремль Владимир Путин Андрей Головачев
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