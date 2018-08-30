Мода на Бога: зачем украинские чиновники обзаводятся личными церквями

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

30 августа 2018, 06:56

Декларирование церквей наряду с домами и машинами в перечне своего имущества – это доведение до абсурда идеи с декларированием, издевательство над Налоговой.

Порошенко, церковь
Украинские политики взяли за моду декларировать церкви

Украинские государственные служащие наряду с дорогими автомобилями, шикарными квартирами и различными предметами роскоши начали указывать личные церкви и часовенки. Таковых аналитики проекта "Декларации" насчитали уже 11 человек.

То, что наши чиновники обзаводятся церквями, при этом открыто указывают такое имущество в поданных декларациях, не является признаком их стремления совершить богоугодное дело или быть максимально честными и открытыми. Это связано с пиаром, борьбой за более широкую поддержку и избирательными кампаниями.

Читайте такжеГотовьтесь к религиозной войне: Кремль грозится пролить новую кровь в УкраинеВедь на местных выборах, как правило, действуют такие методы борьбы за голоса избирателей как их подкуп, коррупция, различные подарки и выплаты. А так, обзаведясь своей церквушкой, еще можно надеяться на церковь и батюшку. А батюшки – более политически грамотные, нежели избиратели. И вот для того, чтобы батюшка мог достойно упоминать имя политика в своих проповедях, у него должно быть место для проведения богослужений.

Так появилось очень большое количество украинских церквей. Однако тот факт, что церкви и часовни украинские госслужащие начинают приватизировать - это что-то новенькое!

Обратите внимание, церквями обзаводятся не те люди, которые связали себя со служением Богу, а те, что выстраивают карьеру чиновника и рассчитывают на политическое будущее.

В какой-то мере такие чиновники попросту издеваются над идеей электронного декларирования. Поскольку так идет обессмысливание попытки государства сделать материальные ресурсы чиновников открытыми и публичными.

Декларирование церквей наряду с домами, квартирами и машинами в перечне материального имущества – это доведение до абсурда идеи с декларированием.

Ведь в декларации должны быть указаны только материальные ценности. Это интересно государству. Государству не интересны ваши отношения с церковью.

Казалось бы, человек, который наворовал денег, отобрал их у других, возможно, даже убивал, если он вкладывает средства в церковь, значит, он верит, что Господь где-то там, наверху, все его поступки отмечает. А тут, мы видим, что чиновники хотят еще и персонифицировать, задекларировать здание церкви (не место моления, а именно здание!) как свою собственность.

Читайте такжеВсе только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦС одной стороны, это можно расценивать как чисто религиозный цинизм, то есть неверие в то, что Бог рассудит наши поступки, а с другой – это издевательство над идеей декларирования имущества. Мол, так: "Ах, вы хотите, чтобы я показал вам все, что у меня есть! Так я покажу вам то, что вы не сможете у меня отобрать и что принадлежит только мне".

Декларируется то, что можно продать, обменять или обложить налогами. А со зданием церкви или часовни точно этого не сделаешь. Вот бывает же укрытие имущества, а, как оказалось, бывает и такое: "Нате, смотрите! Я владелец не только 30 тысяч гектаров, но и трех церквей". Это не проявление гордости человека или его уважения к церкви. Это, скорее, издевательство над идеей честного налогообложения.

Вообще, изначально мотивом чиновников при строительства таких церквей было стремление использовать этот факт и саму православную церковь в собственных пиар-целях. Я знаю много таких случаев, и все батюшки говорят: "Мы-то скажем, что ты – хороший кандидат, только ты дострой церковь (или построй церковь)". И вот на таком договоре в течение полутора-двух лет, как правило, возводились церкви.

Подчеркиваю: в таких случаях человек не гордится тем, что он сделал богоугодное дело – он просто издевается над Налоговой.

Стоит отметить, что, идя таким путем, у чиновников порой получается существенно повысить свои рейтинги, уровень поддержки собственной кандидатуры. Построив церковь, они привязывают местную религиозную общину и батюшку к своим интересам. Это – один из перманентных механизмов мобилизации электората.

Читайте также"Смерть Кощеева" близко: почему в Кремле напуганы созданием автокефалии в УкраинеДумаю, что эта мода на строительство церквей и откровенное указание их в перечне своего имущества в декларациях будет сохраняться и в дальнейшем. Это очень характерно для отсталых стран, "стран третьего мира", и особенно – для православия. Богатейшим арабам не придет в голову идея построить мечеть и требовать, чтобы народ их благодарил за то, что эта мечеть появилась. Это невозможно представить. В Европе было нечто подобное, на эдак лет пятьсот назад...

Наши госслужащие демонстративно вписывают церкви в декларации среди своих других богатств, понимая, что налоговая не сможет обложить это каким-то налогом: "Золото мы не покажем, акции мы не покажем, а ты попробуй возьми что-то с моей церкви". Это форма манкирования по отношению к украинскому государству. Действуя так, эти чиновники нам говорят: "Да, я – представитель государства, но я не считаюсь ни с вашими правилами, ни с вашим требованием о том, что нужно считать мои деньги. Вот и считайте то, что вы не можете ни сосчитать, ни обложить налогами".

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" специально для "Главреда"

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церковь имущество Виктор Небоженко электронная декларация
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