Журналисты шокировали рейтингом декларирующих церкви чиновников

У некоторых украинских чиновников есть церкви / УНИАН

Общественная организация BIHUS.info в рамках проекта "Декларации" обнародовала инфографику "Топ "самых набожных" украинских чиновников.

"Всякое видели. Иконы в декларациях видели. Различные музейные экспонаты видели. Но чтобы судьи ли налоговики собственные церкви декларировали — такого даже наши аналитики не видели", — говорится в сообщении в Facebook.

Так, у специалиста Госгеокадастра, например, есть свой монастырь, у судьи Конституционного суда и районного депутата – свои храмы, у других запросы поскромнее – ограничились часовнями.

/ Фото: Facebook/BIHUS.info

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал, как воспитать в Украине добросовестных чиновников.