"Министр культуры ДНР" перешел на сторону Украины

Лекстутес не был намерен подыхать "на подвале" у "куромаршала" Захарченко / Миротворец

Контрразведка Украины в ходе спецоперации смогла переправить на контролируемую территорию одного из "топ-чиновников" террористической марионеточной "ДНР". Это Юрий Лекстутес, который ранее занимал пост "министра культуры ДНР". Лекстутес заявляет, что после смещения "куромаршала" Захарченко именно он должен был стать новым главой "республики", но - не срослось.

После неудачи плана по замене "куромаршала" "чиновник" угодил за решетку. Остается тайной, был ли он завербован до, или после ареста - но тем не менее, оказался Лекстутес самым настоящим агентов украинской контрразведки. Украинские контрразведчики провели блестящую операцию и переправили "министра" на украинскую сторону, сообщает ТСН.

Особенная ценность Лекстутеса в том, что он знает всю внутреннюю "кухню" террористов. Так, он рассказал, как Захарченко учил своих подчиненных "менеджменту по типу бандитской сходки".

"Он собрал министров и сказал: "Здесь мне взятку принесли, я взял и в кассу положил. И вы, если вам дают, берите и мне приносте", - заявил "министр".

Главная интрига, конечно, в другом откровении бывшего "министра": в России за влияние на оккупированную часть Донбасса продолжается самая настоящая война между различными центрами влияния между Федеральной службой безопасности и ГРУ, военной разведкой.

"Сотрудник ГРУ Иваныч представил меня как будущего главу республики и что это решенный вопрос. Меня выдвинуло ГРУ, но у них была конкуренция с ФСБ", - вспомнил Лекстутес. Он добавил, что знал о своей роли в замене "куромаршала" и с нетерпением этого ожидал.

В случае чего ему пообещали силовую поддержку от ГРУ, добавил Лекстутес.

"Вызвали помощника Ходаковского и Безлера и говорят им, что вы по факту за него отвечаете", - вспомнил задержанный.

Впрочем, все планы ГРУ пошли прахом - в противостоянии за контроль победила ФСБ и с 2015 года ставка РФ окончательно была сделана на "куриного генералиссимуса" Захарченко; вот уже третий год российская марионетка демонстрирует чудеса выживания в "политикуме" террористической "республики". Впрочем, Лекстутес убежден, что Захарченко осталось недолго.

Читайте также"Ранение" Захарченко: стало известно, почему главарь "ДНР" не поехал в Москву"Много знаешь – недолго живешь... Когда вопрос Суркова у Путина был решен, им я стал уже неинтересным. Меня засунули в тюрьму, растреливать выводили", - рассказал экс-"министр" главный донецкий закон и добавил, что ближайшее будущее своего политического конкурента беглец видит совсем не в розовых красках.

"Захарченко, я думаю, ликвидируют. Тимофеев, финансовая поддержка Захарченко, умнее, засядет где-то на островах под другой фамилией", - добавил он.

Юрий Лекстутес - единственный представитель политического бомонда "ДНР" на контролируемой территории. Сейчас ему выдвинули подозрение по статье создание террористической группы или террористической организации. После серии убийств Гиви, Моторолы, Мозгового и других главарей "молодых республик", Юрий считает, что здесь ему безопаснее. Его гарантии - это щедрое разнообразие деталей и фактов, которые он может предоставить для планирования последующих операций украинской контрразведки.

Напомним, ранее журналист рассказал о вероятном преемнике Захарченко.