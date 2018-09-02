Шесть выводов из убийства Захарченко

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Идеально спланированный взрыв в ресторане "Сепар" лишний раз подчеркнул, что в Донецке продолжается такое себе "переформатирование серой зоны". Зоны, которая не имеет и не будет иметь никакой юридически значимой ценности и которая важна именно как транзитная территория для разных криминальных форматов.

Можно, конечно, плаксиво рассуждать о гуманитарных аспектах, о праве людей на самоопределение, но реальность суха и безжалостна. Для серых зон характерно постоянное силовое переформатирование, смена ключевых распорядителей теневых активов, изменение приоритетных криминальных специализаций, периодическое обновление списка "смотрящих". Равно, как нет ничего необычного именно в кровавых способах передела влияния или устранения оппонентов.

Читайте такжеЧисто российское убийство, или Как Захарченко сам подписал себе приговорБолее того, совершенно не имеет значения, кто и какую цель преследовал убийством Александра Захарченко, так как это только местно-ситуативные цели. Никак не влияющие на глобальные расклады.Тем не менее, несколько незначительных странностей во всей этой истории имеется.

Во-первых, абсолютное и подчеркнутое отсутствие любой международной реакции. Это в очередной раз обозначило никчемный статус территорий. Такого субъекта нет и не будет. Вообще. В отличие даже от сирийских повстанцев. И репутационно наличие этой зоны сильно бьет только по России, которая в свою очередь уже не так рьяно пытается брендировать ДНР/ЛНР на внешних рынках.

Во-вторых, очевидно, что нынешнее внутреннее состояние и управленческий уровень наших спецслужб точно указывает на невозможность организации подобных спецопераций с нашей стороны. И это прекрасно понимают все заинтересанты. Тем более, что Захарченко находился под усиленной охраной и многослойным спецконтролем. Пропагандистские истерии не в счёт.

В-третьих, молниеносная и злая реакция Путина указывает на то, что подобное переформатирование имеет, скорее, внутреннее происхождение и не является высочайшим заказом. Что, действительно, странно.

Читайте такжеУбийство Захарченко: почему это плохо для УкраиныОтсюда, в-четвёртых, судя по всему, у этой кровавой истории нашёлся очень интересный спонсор. Денежный, агрессивный, таинственный, который спокойно покупает в том числе часть ближайшей силовой элиты Владимира Владимировича.

В-пятых, если даже внутри анклава и произойдут тектонические перестановки смотрящих, принимающих решения, то на глобальном уровне все останется неизменным. Что отлично. Более того, может случиться окончательное падение шантажистского потенциала этих территорий для российско-украинских отношений. Что, опять же, существенно оздоровит обстановку. Ну, может быть, после небольшой эскалации прямо сейчас. По горячим следам.

И в-шестых, общественное мнение все ещё чрезвычайно кровожадно. А значит, ещё какое-то время можно продавать концепцию "взорви врага" и собирать на этом профиты, будучи банальным вором. Просто "спецурожай" ещё не собран до конца...