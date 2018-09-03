Главное проклятие: почему Россия неизбежно развалится

В РФ есть одна важная проблема / newsonline24.com.ua

Проблема и, своего рода, проклятие России заключается в том, что вот уже почти сто лет (Ленин и Троцкий были ужасными злодеями и маньяками-убийцами, но хотя бы относительно образованными) она, будь то или советской Россией, или СССР, или Российской Федерацией, управляется совершенно некомпетентными, необразованными и невежественными людьми. Я не рассматриваю (справедливые) аргументы о паранойе, кровожадности, клановости и сословности, алкоголизме, клептомании, мега-клептомании и мега-мега-клептомании: это всё так, и это понятно.

Читайте такжеЗачем Путин затеял невиданные военные ученияНо самая главная проблема в том, что каждый из этих "правителей" являлся и является некомпетентным, необразованным, невежественным и неотёсанным болваном. Что эти болваны могли и могут понимать в государственном управлении, в экономике и финансах, в социологии, в истории? Где они учились, какие извращённо-убогие учебные заведения заканчивали, какой ад вбивался там в их мозги? Какой жизненный опыт и кругозор у них формировался, кем, чем, как и когда?!

Посмотрите на биографии всех американских президентов, на образование членов Конгресса, министров правительства... Да что там Америка: мог в России стать главой государства наш собственный... какой-нибудь "вацлав гавел"?

Вторичная проблема ещё и в том, и это наглядно доказал нам Путин, что российское (и советское) агрессивно-согласное большинство тоже состоит из некомпетентных, необразованных и невежественных людей, готовых то воду от экрана телевизора заряжать, то верить во всемирный заговор против России, то сплачиваться вокруг вождя в приступе противостояния окружившим со всех сторон врагам. "Народ и партия едины!", этот циничный советский лозунг, в который к концу 70-х уже никто не верил, получил второе рождение при позднем Путине, получившем адские знания в Высшей школе КГБ СССР и не получившем никаких знаний на юрфаке ЛГУ.

Читайте такжеЧем Россия заплатит за военные авантюры КремляСколько в России выпускников Гарварда, Принстона, Стэнфорда, Йеля, Чикагского университета, Колумбийского университета, университета Пенсильвании, Нью-Йоркского университета, и так далее? Могут эти единицы стать главой российского государства?

Да что там главой государства!

Вы послушайте, какой ад творится в головах некоторых даже очень известных, "над массой народонаселения" персонажей, от "профессоров" МГУ Дугина и Якунина до журналистов Радзиховского и Шевченко, от "экономистов" Глазьева и Хазина до писателей Лимонова, Проханова и Прилепина, от "историков" Венедиктова и Старикова до бизнесменов Стерлигова и Ананьевых... Что вы хотите от Кадырова, Патрушева, Бастрыкина и Чайки, если "элита" и "лидеры общественного мнения" таковы?

Не являясь фанатом китайской модели вообще ни разу, я констатирую: за последние десятилетия Китай (начав реформы давно) вынул из нищеты более 500 млн своих граждан, и сделал более 200 млн человек супербогатыми (их, то есть китайских супербогатых, гораздо больше всего населения России). В течение только одного учебного года в американских университетах обучаются порядка сотни тысяч китайцев; ещё пара сотен тысяч при этом учатся в Европе, Японии, Австралии и других частях света. Каждый год! Каждый год Китай аккумулирует новых выпускников лучших ВУЗов мира в уже многомиллионной армии китайских alumnus всех этих названных и неназванных мною лучших университетов Земли. С их опытом жизни, учёбы и (во многих случаях) работы за границей.

Читайте такжеПутин скоро отправится на свалку историиТалантливый левый политик Сергей Удальцов фанатично верит в левую идею, не отдавая себе отчёта в том, что попытки строить коммунизм во многих частях мира принесли только бедствия, нищету, рабство, кровь и войны. Он не понимает, что с крушением социализма практически по всему миру из коммунистической нищеты в разряд среднего класса в течение всего лишь пятнадцати-двадцати лет, при капитализме, перешли сотни миллионов людей, а возможно, и миллиард. Как послать Удальцова учиться в американскую школу бизнеса, и прозрел бы он там, изучая экономику и финансы, в этом логове американского капитализма? Мы никогда не узнаем: его туда не примут из-за простой неспособности пройти отбор и поступить...

И что нам с того, что молодой и талантливый Удальцов заблуждается от недостатка образования и от невежества? Когда даже умная и талантливая Юлия Латынина тоже иногда заблуждается... просто из-за недостатка кругозора и международного опыта, когда сам Алексей Навальный в чём-то сильно заблуждается, по той же причине...

Правильно говорят: человеческий капитал, вот, что самое главное для любой страны (а не территории, свои или, не дай Б-г, украденные). С человеческим капиталом в России не просто катастрофа. Это самосделанный самогеноцид.

Россия, конечно, развалится, и сейчас трудно сказать, что и как выживет под её обломками. Шанса не развалиться и не погибнуть у России практически нет, именно из-за самосделанного самогеноцида человеческого капитала. Практически, то есть почти. В чём, где есть шанс выжить?

Разорвать порочный круг некомпетентных, необразованных и невежественных болванов во главе государства. Только компетентный, образованный и просвещённый (и, конечно, честный) лидер может разорвать этот круг ниже себя, по всей стране. Привести Россию в ЕС и НАТО, направить миллионы молодых людей учиться за границу, создать все условия для их (желаемого ими самими) возвращения, построить свои школы и университеты не хуже заграничных, возродить науку и культуру, построить капитализм и запустить рынки капитала. И отстроить государственные институты именно так, как сказано в Конституции.

Как быстро можно этого достичь?

Вы удивитесь: достаточно двух сроков подряд по четыре года каждый. Потому что будет достаточно лишь запустить первоначальные механизмы в этих направлениях, и они станут необратимыми за пределами этих восьми лет. При перечисленных условиях компетентности, образованности, просвещённости и политического мандата на этот путь и эти цели.

В этом и заключается "проклятие" или отсутствие оного, для России.