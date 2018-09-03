Почему санкции против России не сработали

Андрей Головачев

политический эксперт

3 сентября 2018, 10:40

Запад ошибочно применяет ЭКОНОМИЧЕСКИЕ санкции для разрешения ПОЛИТИЧЕСКИХ противоречий

Если взглянуть на ситуацию объективно, то приходиться признать, что экономические санкции, которые ЕС и США ввели против России в 2014г. в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратизма на Донбассе, не принесли желаемых результатов. Они не смогли повлиять на политику России и Запад не смог добиться ни одной из заявленных целей санкций.

Напротив, Россия за прошедшие 4 года достигла многих своих целей: построила Керченский мост, полностью интегрировала Крым, захватывает Азовское море, усилила военное присутствие в Черном море, консолидировала свои позиции на Донбассе и близка к переформатированию политических сил внутри Украины в свою пользу по итогам предстоящих выборов.

Почему так произошло?

Причина этого заключается в том, что Запад ошибочно применяет ЭКОНОМИЧЕСКИЕ санкции для разрешения ПОЛИТИЧЕСКИХ противоречий, о чем мне приходилось писать еще в 2014 г., когда санкции вводились. Россия и Запад находятся в конфликте, суть которого сводится к тому, что:

1. Запад настаивает, что Украина имеет суверенное право сама определять свою внешнюю политику и принимать решение в какие союзы вступать (ЕС, НАТО и т.д.)

2. Россия считает, что Запад и Украина не могут игнорировать ее интересы безопасности и не могут принимать такие решения без учета мнения России. Проще говоря, Россия заявила, что не допустит вступления Украины в НАТО и своими практическими шагами стала это доказывать.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему российские олигархи открыто не бегут из страныВозможно ли экономическими санкциями разрешить подобный конфликт?

Нет, конечно! Это очень наивная точка зрения. Запад нигде не смог изменить политику государств с помощью одних только экономических санкций. Тем более это было невозможно добиться в отношении такой довольно мощной страны, как Россия.

Россия, как ранее другие страны, смогла адаптироваться к санкциям: частично нашла другие рынки сбыта, других поставщиков, нашла посредников, частично перешла к импортозамещению, нашла финансирование в Китае, производство даже выросло и т.д. Экономика вообще вещь довольно адаптивная и гибкая. Ну, а политический режим в России после западных санкций, пожалуй, только окреп и получил, что называется смысл своего существования и дополнительную легитимность. Прошедшие выборы Путина лишний раз это подтвердили эту закономерность.

Запад никак не хочет признать, что экономические санкции - как политический инструмент на работают. Запад не только ничего не добился, он даже сам пострадал от экономических санкций и во многих европейских странах бизнесмены аргументированно ставят вопрос об их отмене. Если санкции не дают эффекта, то какой в них тогда смысл, заявляет, в частности, немецкий бизнес и настоял на Северном потоке-2, переломав сопротивление Меркель.

Европа решила помочь России обойти санкции США

Противостоять России Запад мог бы только активными и консолидированными военно-политическими средствами. Например, резко поднять свои военные расходы, оказать Украине масштабную военно- политическую и экономическую помощь, свести дипломатические контакты с Россией к минимуму, исключить ее из всех возможных организаций и т.д. У Запада есть огромный арсенал возможностей для военно-политического давления на Россию, что сделало бы для нее издержки агрессии против Украины столь высокими, что заставило бы изменить политику.

Сами по себе экономические санкции не только не дают эффекта, они крайне вредны и для экономики самого Запада и для его политического единства. Если санкции длятся годами и они не дают эффекта, то это просто профанация.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему российские олигархи открыто не бегут из страныНу, а если Запад не готов поднимать военно-политические ставки в противостоянии с Россией, то тогда надо признавать аргументы России, садиться за стол переговоров и обеспечивать нейтральный статус Украины, который обеспечит с одной стороны гарантии безопасности Украине, а с другой гарантии, что Украина не вступит в НАТО. Причем гарантами такого статуса должны выступить не только и не столько Запад, а и Китай, Индия и др. страны. Разумеется, нейтральный статус Украины не должен препятствовать ее общему движению в европейском направлении.

Проводя невнятную, несогласованную и нерешительную политику в отношении России, Запад поставил Украину в крайне тяжелое положение, из которого уже не так просто найти удовлетворительные выходы.

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Новость в спецтеме:"Адские" санкции США против России
Россия США Запад санкции против России Северный поток-2 Андрей Головачев
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