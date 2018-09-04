Как Порошенко подсунул украинцам коммунизм под видом еврорая

Украинцам пообещали светлое будущее

"Нынешнее поколение детей будет жить в ЕС", - Петр Порошенко, 3 сентября 2018 года.

Аналогию между этой цитатой Порошенко, произнесенной перед школьниками и знаменитой фразой Хрущева 1961 г. "Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме" подметили многие.

Однако не многие понимают, что эта аналогия не случайна. Она глубоко закономерна и кто-то рано или поздно обязан был произнести подобную фразу. Если бы ее не сказал Порошенко, то ее скорее всего произнесла Юлия Тимошенко, но сделала бы это более эффектно, где нибудь на майдане, при большом стечении людей, повернувшими свои светлые лица в направлении Запада, куда перстами указывала ЮВТ.

Дело в том, что в Украине идея коммунизма была заменена на идею еврокоммунизма. Как и почему это произошло?

Идея светлого коммунистического будущего, которое неизбежно когда-то настанет - это типичная христианская идея об Эдеме. Советский союз и был религиозным обществом, в котором учение Маркса выполняло роль государственной светской религии.

Читайте также"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцевПосле распада СССР Украина рассталась с обанкротившейся коммунистической религией, но осталась по-прежнему сословно-феодальным обществом, в котором уровень социального расслоения и правового неравенства стал значительно сильнее, чем в Совке.

Подобные феодальные общества, как известно, не могут жить без государственной религии, олицетворяющей идеи справедливости и предстоящего счастья, будь-то на земле или на небе. Сословное общество построено на неравенстве прав людей, подразумевает сословные привилегии, необходимость уплаты сословного налога низшими сословиями высшим, подчинение простых людей помещикам и феодалам. Высшие сословия имеют возможность пользоваться бюджетными средствами почти в неограниченных масштабах. Связать несправедливое сословные общество в некую единую общность может только некая объединяющая религиозная идея.

В средние века и в новое время на Украине такой объединяющей идеей первоначально выступало христианство, потом российская имперская идея "Москва — Третий Рим". После победы большевиков идея небесного рая была заменена на светскую религию — коммунизм, который обещал всем тот же рай, но уже на земле. Хрущев договорился до того, что обещал отмену денег и "каждому по потребностям" уже к 80- годам прошлого века. Большинство верило и ждало, пока сумасшедшего старика не упекли под домашний арест.

После неожиданного и скоропостижного распада СССР в Украине на некоторое время образовался идеологический вакуум. После нескольких лет разброда и шатания украинские идеологи постепенно сформировали идею еврокоммунизма, как светлого будущего, куда общество непременно должно прийти и там его ждет настоящее счастье, там, наконец, уйдут из нашей жизни бедность, нищета, болезни, социальная несправедливость и т.д. Для пущей убедительности быстро смастерили миф о том, что украинцы много сотен лет назад уже жили в этом евроэдеме (прямо как Адам и Ева), но злая сила вырвала их оттуда и теперь надо просто возвратиться в дружную семью европейских народов, которые уже давно и счастливо живут в Парадизе.

Описание европейской прародины для изумленного украинца подавалось в виде, мало чем отличающемся от описания коммунистического рая. Учитывая что 20-25 млн украинцев так или иначе ведут подсобное хозяйство и 70 % вообще не имеют загранпаспорта, то европейская ойкумена воспринималась ими как то же самое подсобное хозяйство, только свиней и курей побольше, и пенсия не 50 евро, а по 500, как когда-то обещал Яценюк. Разумеется, народ четырьмя руками был "за" и готов был крушить каждого, кто вставал на пути. Дурачка Януковича, который остановил миллионы страждущих прямо у ворот Эдема и предложил подождать еще годик, чудом не укокошили - насилу ноги унес.

Идея движения в Европу по своей технологичности ничем не отличалась от идеи движения к коммунизму. Эта идея, как и христианство, как и идея создания империи, как и идея построения коммунизма позволяет власти в условиях жесткой сословной несправедливости поддерживать в народе чувство осмысленности его существования, наличия конечной цели страданий, обоснование терпимости во имя светлого будущего и наделяет власть некой сакральностью, как силы, ведущей в евроэдем.

Читайте такжеГотовьтесь к религиозной войне: Кремль грозится пролить новую кровь в УкраинеПричем народу даже давали иллюзию, что он сам эту направляющую силу может и избрать. Не нравится, как Порошенко ведет в еврорай, выбирай Юлю - она приведет быстрее. А кто-то может пойти в Эдем под знаменами Самопомощи. Впрочем, турбилеты в светлое европейское будущее стали продавать практически все политические силы - даже Оппоблок, за исключением разве что диссидента Медведчука, который торгует альтернативными религиозными идеями. Но чтобы у всяких там медведчуков не было не единого шанса в самое ближайшее время в Конституции законодательно закрепят движение евроэдем, как религиозную объединяющую идею украинцев.

С этой доктриной детишек начнут знакомить уже в детских садиках, школьников будут водить в музей еврореволюции, где они будут знакомиться с житием апостолов, святых мучеников и "больших друзей Украины", именами которых будут называть улицы и площади. Сомневающихся будут лечить, а упорных - объявлять еретиками и предавать остракизму.

Идея еврокоммунизма на самом деле довольно логична и эффективна и трудно что либо пока придумать вместо этой религии. А без подобной иррациональной идеи жизнь в сословной Украине невозможна.

Если украинское общество лишить идеи движения к еврокоммунизму, то оно сразу же рассыпется, потому что других религиозных мобилизующих идей пока нет. В этом случае украинское общество потеряет внутренний смысл своего существования — непонятно ради чего страдать, ради чего терпеть несправедливость, неравенство, бедность и т.д.

Западные общества могут и живут без религиозных идей, потому что у них реализованы демократические принципы, достигнуто юридическое равенство всех перед законом. Это дает возможность сосредоточиться просто на идее обогащения и счастья в условиях равных возможностей для всех. Равенство возможностей и отсутствие сословных привелегий — это принципиальная предпосылка для отказа от религиозных и сакральных объединяющих идей.

Читайте такжеДва сценария для Украины: что готовит Москва накануне выборов-2019Украина как общество не может сосредоточиться на простых идеях обогащения и счастья, которые могут объединить его и потому вынуждена прибегать к химерам религиозных идей. И это еще не самая плохая религия. Отказ от движения к евроедему будет автоматически для Украины означать:

— либо движение к российской имперской идеи. В этом случае на западе Украины начнется жуткий сепаратизм, покруче чем на Донбассе.

— либо замену европейской идеи на жуткий национализм, замешанный на бендеровщине и других "славных традициях". В этом случае юго-восток Украины будет стремительно дрейфовать в сторону России и зона конфликта на Донбассе будет быстро расширяться.

И то и другое для Украины будет означать огромные несчастья, возможно даже гибель. Так что пусть уж лучше Порошенко произносит свои безобидные и смешные фразы в стиле а-ля Хрущева:

"Нынешнее поколение украинцев непременно будет жить при еврокоммунизме! За работу, панове! Слава Украине!"