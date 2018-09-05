В ожидании автокефалии: брожение в УПЦ МП и страх в Москве

Порошенко будет строить свою избирательную кампанию на теме автокефалии УПЦ

Я очень долго искал разницу в устройстве общества между Россией и Украиной, и первое, что очень бросается в глаза - Украина существенно более религиозная страна. Люди реально отмечают религиозные праздники, они играют гораздо большую роль в жизни общества, чем в России.

Неудивительно, что вопрос о независимости Украинской православной церкви сейчас является одним из центральных политических вопросов. Действующая украинская власть делает очень большую ставку на то, что автокефалия УПЦ таки будет предоставлена, поскольку на этом Петр Порошенко будет строить свою избирательную кампанию.

Читайте такжеБолезненное крушение скреп: как Кремль отреагирует на получение автокефалии украинской церковьюВ то же время, на фоне возможного получения Томоса в среде УПЦ Московского патриархата начались достаточно серьезные брожения. Причем больше всего, как ни странно, эти брожения именно на самом что ни на есть востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях. На неподконтрольных территориях возник серьезный отток паствы в пользу Киевского патриархата: люди считают непатриотичным состоять в Московском патриархате. Священникам надоело жить между двух огней, в ситуации постоянного давления и обструкции. Поэтому достаточно значимое количество священнослужителей Московского патриархата готовы преодолеть этот самый раскол и объединиться с Киевским патриархатом в рамках автокефалии, лишь бы сохранить свои приходы, паству и продолжать служить так же, как они служили и раньше. Но таких не большинство, безусловно.

В свою очередь, Московский патриархат старается быть достаточно взвешенным. Патриарх Кирилл играет в "доброго и плохого полицейского". Он ни разу нигде никогда не поддержал войны на Донбассе или аннексии Крыма, но это регулярно делают его ближайшие иерархи. Такая позиция патриарха связана опять-таки с желанием не потерять окончательно украинскую паству. И неудивительно, ведь на территории Украины находится почти половина приходов Московского патриархата РПЦ. То есть потеря Украины означает скукоживание Московской православной церкви в два раза, что станет, безусловно, очень сильным ударом.

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумУ Варфоломея, константинопольского патриарха, далеко неоднозначное отношение к Московскому патриархату. Есть и определенные элементы конкуренции, но, в то же время, он не хочет новых больших, кардинальных расколов. Поэтому до сих пор то, что говорил константинопольский патриархат — это "Ребята, вы как-нибудь между собой договоритесь. Если мы будем видеть, что установление автокефалии будет вести к преодолению раскола между Московским и Киевским патриархатом на территории Украины, что это будет способом объединения церквей, а не дальнейшего их размежевания, то тогда мы это автокефалию предоставим. А если нет — то, соответственно, нет".

Окончательное решение по предоставлению Украине Томоса будет приниматься в октябре. Шансы на автокефалию есть, но пока вероятность я бы оценивал, как 40 на 60.

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, в эфире Эха