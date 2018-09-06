Кто останется в Украине через 10 лет?

Украинцы массово выезжают за границу

В начале этой недели поразил контраст между двумя сообщениями, заявлениями двух разных политиков из двух разных стран. Поразили не столько сами слова, а смысл, который за ними кроется, и пропасть, которая между ними лежит. Первое заявление - главы МИД Украины Павла Климкина о том, что ежегодно миллион граждан Украины уезжают за границу в поисках лучшей жизни. И второе заявление - канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что недостаток рабочей силы является "самым большим вызовом" для экономики страны.

Казалось бы, все закономерно. В Украине, которая и раньше была донором рабочей силы для соседних государств, прежде всего России, в связи с многолетней войной на Донбассе, социально-экономическая ситуация лишь усугубилась. Несмотря на постоянные заверения украинской власти в том, что экономический рост, а вместе с ним и благосостояние людей, вот-вот пойдет вверх, для подавляющего большинства населения ситуация только ухудшается.

Читайте такжеПочему украинцы живут х*ево и что будетЭтот призрачный "рост", о котором политики рассказывают из телевизора и пишут в фейсбуке под "лайки" армии ботов, не успевает за вполне реальным ростом, который люди ежедневно наблюдают на магазинных ценниках, на стоимости бензина, одежды и тому подобное. Ведь сколько ни говори "халва" - во рту слаще не станет. Так же и разговоры о дефляции, звучащие из здания Нацбанка, никак почему-то не отражены на ценниках за пределами этого здания. И, стремясь получить лучшую жизнь, украинцы ищут лучшей доли в других странах.

Итак, миллион человек ежегодно - это много или мало? По данным Госстата Украины, в 2017 году в стране насчитывалось около 16 млн экономически занятого населения. Даже, если предположить, что часть из этих работников на родине была безработной, а еще часть из тех, кто уехал, потом вернется - миграция 1/16 части трудоспособного населения за границу ежегодно - это колоссальная цифра для экономики. По словам того же Климкина, который охарактеризовал ситуацию как "катастрофическую", такая тенденция в ближайшее время сохранится. Не нужно быть великим математиком, чтобы прикинуть количество трудоспособных украинцев, которые останутся в стране при такой динамике, скажем, через десять лет... К тому же, не забывайте, что, как правило, ехать за границу решаются далеко не худшие, не менее образованные или квалифицированные, и главное - не ленивые граждане. "Утечка мозгов" в классическом понимании на лицо.

Теперь вернемся в Германию. Она считается одной из лучших для иммиграции стран в мире. Почти четверть населения ФРГ - более 19 млн человек - имеет миграционное происхождения (то есть хотя бы один из родителей этих людей или они сами родились не с немецким гражданством). Острая критика немецкого правительства за его Читайте такжеПотерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польшемиграционную политику, которая звучит внутри страны и за ее пределами, не меняет того факта, что в течение уже почти десяти последних лет экономика страны стабильно растет, а бюджет показывает рекордные профициты. И этому, безусловно, способствует постоянное вливание в немецкий рынок труда свежей рабочей крови из-за рубежа. Впрочем, как видим, правительство страны осознает проблему нехватки рабочей силы и планирует уже этой осенью либерализовать миграционное законодательство, упростив зарубежным специалистам доступ к местному рынку труда.

Миграция рабочей силы стала привычным явлением современного мира. Ярким примером является соседняя Польша, из которой после вступления в Евросоюз на работу в другие страны ЕС выехало несколько миллионов человек, прежде всего в Германию и Великобританию. Польское правительство вовремя поняло, чем грозит дефицит рабочих рук, и открыло границу для украинцев, которые сейчас массово едут туда жить и работать. Поймет ли когда-нибудь настоящую угрозу этой проблемы украинская власть, и для кого в таком случае нужно будет открывать границу нам - вопрос открытый. Также есть сомнения, что иностранцы вообще серьезно будут рассматривать Украину как нечто большее, чем перевалочный пункт на пути в Евросоюз.

Осознание "катастрофичности ситуации" украинскими чиновниками - это хорошо. Но отсутствие четкой стратегии выхода из глубокого демографического кризиса в Киеве, на фоне ужасающей статистики, пугает. И простая констатация этого факта, к сожалению, не остановит поток украинцев за границу. Ведь, как когда-то говорил отец-основатель Сингапура Ли Куан Ю: "Если плохо управлять страной, все умные люди из нее уедут".