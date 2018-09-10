Гламурный тоталитаризм

Акция Петра Павленского на Красной площади

​Читал на выходных заявление Петра Павленского (российский художник, известный своими акциями, в которых он отрезал себе мочку уха, прибивал мошонку к брусчатке, зашивал рот и поджигал дверь в здание ФСБ - прим.ред.) - об условиях содержания в стенах печально известной французской тюрьмы Флёри-Мерожи, где как раз прошла серия самоубийств заключенных.

Потом смотрел ролики со стенограммой разговоров Надежды Савченко - где даже ребенку ясно, что она стала жертвой грубой, бесхитростной, и совершенно осознанной провокации со стороны власти.

На самом деле, эти истории об одном и том же: о современных формах тоталитарного сознания, которое формируется через медиа, и позволяет переключать общественное мнение - так же просто, как пульт переключает каналы на вашем ТВ.

Когда Павленский поджег двери в главном здании ФСБ, он был героем европейских и постсоветских медиа. Неглупые люди в моей ленте называли его "настоящим художником", общественность требовала немедленно прекратить репрессии - хотя они, в итоге, так и не состоялись. Павленскому легко прощали бытовые скандалы, а когда он творчески затусил в Киеве с одиозными нацистами, среди которых были убийцы известного журналиста, в Москве комментировали это исключительно в духе "он художник, он так видит".

Казалось, это было только вчера. Но после того, как Павленский поджег дверь французского банка и сел за это в тюрьму, его забыли буквально во мгновение ока. Сентенция из последнего романа Пелевина - о том, что русский художник нужен прогрессивной общественности "только как х*й в плену у ФСБ", оказалась скучной реальностью. Никто из либеральных поклонников этого человека не озабочен сейчас его положением, медиа полностью утратили к нему интерес - и даже если он, не приведи бог, никогда не выйдет из Флёри-Мерожи, это не вызовет какого-то сверхсерьезного резонанса.

История Савченко - ровно о том же. Все те же неглупые люди из ленты, которые прежде именовали Надежду жертвой и героиней, в лучшем случае с равнодушием относятся к тюремным протестам и голодовкам украинской "летчицы" - старательно делая вид, что им никогда не было до нее никакого дела. Или прямо требуют для нее приговора - хотя обвинения против Савченко шиты белыми нитками толщиной с морские канаты.

Конечно, все это по-настоящему страшно. Казус Павленского-Савченко показывает, что прослойка современной интеллигенции, которая мнит себя самой передовой, образованной и свободной частью нашего общества, на самом деле, представляет собой толпу манипулируемых людей, которые сострадают и ненавидят исключительно по команде, ориентируясь на модные медийные тренды, с хэштегами и фотографиями на аватарках.

А под видом борьбы с тоталитаризмом в обществе продвигается его гламурная, продвинутая версия, в основе которой лежит ничем не прикрытый, и даже не припудренный французской косметикой doublethink.