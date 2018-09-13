Путин подбрасывает троянскую лошадь в Украину

Путин подкладывает Киеву троянского коня / Reuters

Наглости российской пропаганды и ее подельников в Украине нет предела, они окончательно распоясались. На пинчуковский форум YES, который начнётся буквально через три дня, организаторы официально пригласили крестную дочь Путина, его любимицу и подельницу – Ксению Собчак.

Человека, которая, как могла, помогала русскому фюреру легитимизировать незаконные "выборы президента России" с включением в федеральный избирательный округ РФ украинского Крыма. Фейковую оппозиционерку, играющую роль "кремлевской либералки" в гибридной российской агрессии против Украины и всего цивилизованного мира. Читайте такжеУ Путина есть шесть вариантов и все - плохие для УкраиныПридворную собачку Путина, которая предлагает "провести новый референдум в Крыму, чтобы защитить живущих там россиян" (!). Посланницу Кремля, которую он засылает в западные столицы для того, чтобы примирить мир с мыслью о том, что "Россия не может просто так отдать Крым".

Кстати, Собчак уже пыталась легально попасть в Крым через Украину перед "выборами", чтобы агитировать там за себя как якобы оппозиционерку. И вот – в Кремле спланировали для неё новый пропагандистский блицкриг. А люди Пинчука (помните, он предлагал "помириться" с Россией, сдав Крым вместе с крымскотатарским народом в аренду на 50 лет?) официально зовут пропагандистскую троянскую лошадь Путина в Киев.

Не представляю себе Собчак не только в одном помещении, но и в одно время в одном городе, в одной стране с Куртом Волкером, с президентом Украины, с теми политиками, которые отстаивают нашу независимость. Это будет даже хуже, чем позор, – это будет крах самой мысли о том, что мы хоть что-то понимаем в гибридной войне и ее угрозах.

Читайте такжеПутину уже плевать на КрымЕсли лично Пинчуку нравится Собчак – пусть закажет ее на корпоратив на яхту, перебив гонораром у кремлевской АП, "Роснефти" или "Газпрома". А украинцев, несущих на своих плечах всю тяжесть войны, крымских татар, лишенных русскими родины, и украинских политиков, уважающих себя и свою страну, – избавит от унижения дышать одним воздухом с надувной путинской куклой. Впрочем, надеюсь, украинские спецслужбы и власть решат этот вопрос сами, без людей Пинчука, и Собчак получит политического пинка обратно в свой рейх прямо из киевского аэропорта.