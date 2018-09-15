Блеф от недоимперии не прокатил: почему российские агенты стали геями

Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта / Metropolitan Police

Помните кредо недоимперии, сформулированное там после "крымнаша"?"Мы сделаем, что хотим, и ничего нам за это не будет". Потому что весь мир зарабатывает на России дурные деньги, а если что, то мы всех в — в радиоактивный пепел. И прочие подростковые фантазии: дойдем до Киева за два дня, до Ла-Манша за три, а за бутылку водки взорвем Йеллоустоунский вулкан.

В этом ключе Кремль, собственно, и пытался действовать, отчаянно блефуя. Блефуя, потому что даже Сталин или Хрущев не решились применять ядерное оружие, хотя в послевоенном мире это было психологически проще, а у них не было на Западе ни Читайте также"Что Вы мне горбатую гору лепите": Фотожабы на интервью Петрова и Бошированедвижимости, ни капиталов, ни родственников. А уж нынешние кремлевцы…

Олицетворением сегодняшней России для меня является вовсе не Владимир Путин, а Дмитрий Рогозин — бездарный бестолковый приспособленец, с невероятным апломбом и наглостью лезущий управлять сложнейшими вещами, в которых ничего не смыслит и постоянно попадающий в унизительные ситуации, как с "Арматой", в люке которой он застрял.

Блеф от недоимперии не прокатил. Мир начал аккуратно, чтобы пациент не задергался, надевать на него смирительную рубашку. И Кремль уже чувствует, как ее рукава завязываю у него за спиной.

А изоляции там боятся до икоты и судорог. Поэтому агенты, покушавшиеся на Сергея Скрипаля, сейчас выставлены отвратными геями. Которые не могут вызвать у большинства россиян какой-либо симпатии. А это означает, что Кремль рассматривает, в числе прочих, и вариант, что этих агентов придется Британии выдать. Не обязательно, но возможно.

"Русская весна", говорите? "Большая новороссия"? Рубль — резервная мировая валюта? Исключите мухоморы из рациона, оно и попустит.