Пауки в кремлевской банке разыгрывают трагикомедию для Путина

Пауки в кремлевской банке зашевелились

Сейчас в информационном поле России разворачивается душещипательная драма для внимания лично Путина под названием "Чей залёт круче?"...

Участники драмы с одной стороны ГРУ со своим залетом в Солсбери, что доказал всему миру, что РФ - это страна -террорист, и подставил Москву под очередные санкции Запада. С другой стороны - ФСБ и СВР, которые прощелкали вчистую Томос и ничего лучшего не придумали, как залить костер ведром бензина, и через свой религиозный филиал - РПЦ - наехать на Вселенского Патриарха, объявить ему войну и сказать, что он "никто и зовут его никак", и пойти еще дальше в "раскол", что превращает в дальнейшем РПЦ в банальную "секту" на просторах России и уничтожает религиозные рычаги влияния Москвы.

Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦПоэтому сейчас действующие лица этой трагикомедии пытаются максимально выставить в "некрасивом свете" друг друга перед Путиным.

ФСБ действует более топорно - через различные "вбросы и сливы" (типа паспорта Петрова) и мнения бывших кгбшников в отставке, от том, какое ГРУ "дубовое". Само же ГРУ действует более тонко - системно и экспертно формируя общественное мнение о том, что РПЦ-ФСБ-СВР, проиграв битву за Томос, поставили под угрозу реализацию концепции "русского мира", что приведет еще к более худшим необратимым процессам.

Последний из ярких примеров очередной подставы от ФСБ, это то, что опять же "Новая газета" опубликовала данные из Федеральной миграционной службы России на Петрова. При этом, эти данные могли вытянуть только фсбшники, которые и легализовали их через данное издание.

Что касается экспертов от ФСБ, то здесь кроме отставных кгбистов тут же всплыла обозреватель "Новой газеты" и ведущая программы "Код доступа" на "Эхо Москвы" Юлия Латынина, которая в этой же программе размазала грушников по столу.

Читайте такжеПутин больше "не тянет": как в Кремле мечтают о смене властиИ здесь, вполне очевидно, не надо удивляться роли данной дамы. Кто такая "опозиционерка и либералка" Латынина - в свое время четко обозначил Пионтковский (цитата): "Латынина – КГБшная сучка, которая выполняет специальную функцию спецслужб РФ. Ей часто позволено говорить очень резкие вещи, в том числе о президенте России Владимире Путине и его системе. Но это делается исключительно для того, чтобы завоевать доверие аудитории, а после проталкивать позицию Кремля в наиболее острых и нужных для КГБ вопросах".

Ну и параллельно, не стоит забывать, что грушники и фсбшники ещё не перестают друг друга мочить на фоне своего дальнейшего бодания в ОРДЛО.