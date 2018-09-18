ЕС вступил в стадию импотенции

Часы ЕС скоро остановятся / zn.ua

Европейский союз вступил в свою фазу импотенции, суть которой заключается в том, что его члены уже не в состоянии решить ни одной серьезной проблемы, которые как снежный ком накапливаются внутри него.

Внешне импотенция проявляет себя в проведении бесконечных саммитов, на которые стороны собираются, чтобы "обсудить проблемы". Именно "обсудить" , а не решать их. Решить свои проблемы ЕС уже не в состоянии и любой его саммит уже считается успешным, если его члены не разругались в дрызг, а смогли выпустить совместную Читайте такжеДва пути для Евросоюза: эксперт оценил шансы на распад ЕСрезолюцию, в которой "стороны высказывают озабоченность, решимость, подтверждают приверженность ценностям" и всякую другую подобную схоластику.

Вот и сейчас 19 -20 сентября в Зальцбурге пройдет чрезвычайный саммит ЕС. Причина "чрезвычайности" связана с усугубляющимися проблемами с иммигрантами и кризисом, который нарастает в отношениях с Великобританией из-за неспособности найти формулу расставания с ней после Брексита. Существует реальная и драматическая вероятность того, что Великобритания выйдет в марте следующего года из ЕС так сказать "по беспределу", т.е без Договора. Ситуация требует быстрого решения по этим и другим, не менее важным вопросам.

Однако, накануне саммита Ангела Меркель и канцлер Австрии провели предварительную встречу и поспешили сообщить, что "речь в Зальцбурге будет идти не о принятии конкретных решений, а об.... интенсивных дискуссиях." Впрочем, иллюзий никто и не питал.

Сама фаза импотенции ЕС, как и биологическая импотенция у мужчин, будет проходить свои закономерные стадии. Сейчас мы присутствуем на его начальной стадии, когда у его членов иногда еще может что- то "получиться". Как говориться, "через раз". Но Читайте такжеАстролог рассказал, когда Украина станет членом ЕСчастота " проколов" со временем будет неизбежно нарастать, пока часы Евросоюза на остановятся на отметке 5.30. После чего брачный союз начнет распадаться по причине неспособности его членов исполнять свои супружеские обязанности. Мудрая Англия решила не дожидаться позора и быстренько первой подала на развод. Правда, супруги никак не могут договориться о разделе совместно нажитого имущества.

Если говорить по существу, то ЕС развалится не от своей неспособности решить свои военно-политические вопросы, вопросы совместной внешней политики или вопросы создания единой финансовой системы.

ЕС развалится из-за неспособности решить проблему иммиграции.

Остановить поток беженцев в ЕС невозможно - он будет только нарастать. Беженцев можно только интегрировать. Но интегрировать малообразованных иммигрантов и беженцев ЕС не в состоянии по причине тотальной бюрократической зарегулированности всей системы образования и бизнес сферы. Такая бюрократическая и доктринерская система, как ЕС, не способна адекватно реагировать на сложные вызовы, которые требуют совершенно иных подходов и принципов управления. А содержать иммигрантов денег уже почти не остается. Поэтому после окончания фазы , как говорит Меркель , "оживленных дискуссий" больной начнет биться в конвульсиях и в конце концов испустит дух.