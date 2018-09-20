Сбитый Ил-20: что скрывает Россия

Ил-20 был сбит в Сирии / Wikipedia

Не писал о сбитом в Сирии ИЛ-20, потому что знаю советскую армию, а российская — такая же, только хуже. Поэтому не интересно. Но свежая деталь заставила.

Исходно считалось, что российский самолет электронной разведки снесла ракета зенитного комплекса С200, который допотопный и запрограммировать его на срабатывание "свой-чужой" просто могло не получиться. Тем более, что комплекс находится в эксплуатации у сирийцев, а их профессиональный уровень — сами понимаете. И они даже не успели толком отреагировать на налет израильских "Фантомов". Но не все так просто под Луной.

Читайте также"Поступить как Сталин". Жириновский призвал Путина развязать новую мировую войну из-за сбитого "Ил-20"Бомбардировка силами израильских ВВС происходила в зоне ответственности российской базы Хмеймим, прикрытой самыми современными комплексами С400. И россияне, по свежим сведениям, таки успели пульнуть одну ракету С400 по клятым израильским асам. И именно эта ракета, которую запустили вовсе не арабы, а российские военные специалисты высшей квалификации, и завалила российский же Ил-20. Возможно, не напрямую, а самолет попал в осколочное поле, но это картины не меняет.

Россияне собственноручно самой лучшей своей хваленой зенитной техникой сбили свой же древний самолет, не поразив при этом ни одного тоже не новейшего самолета израильских ВВС! Это те же россияне, которые не так давно не смогли сбить ни одного "Томагавка" из сотен, пролетавших над их головами.

Воронежу действительно стоит бояться ответа, обещанного Кремлем. А я начинаю более серьезно относиться к мнению тех, кто считает, что в прямом военном столкновении с недоимперией мы не только выстоим, но и победим.